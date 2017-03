– Han er veldig på hugget nå, forteller landslagssjef i kombinert Kristian Hammer til NRK.

Magnus Moan har kommet seg over onsdagens skuffelse i kombinertrennet.

Klar for å gi gass

Trønderen var veldig usikker på om han var godt nok rustet til å gå fredagens lagsprint i Lahti. Onsdagens 13.-plass var så skuffende at han vurderte å gi fra seg plassen.

– For min egen del så må jeg gå en runde med meg selv og trenerne for å finne ut om jeg er best mulig rustet for å stille der, sa Moan til NRK onsdag.

Men etter en samtale med Hammer onsdag kveld er Moan klar til å gå lagsprinten. Med seg får han Magnus Krog.

– Utøvere er alltid litt skuffet etter å ha gått et renn man ikke er fornøyd med. Men han har nok fått tenkt seg litt om og fått det litt på avstand, så han er klart for å gi gass, forklarer Hammer til NRK.

MEDALJE: Magnus Krog skal sammen med Magnus Moan kjempe om medalje for Norge i fredagens lagsprint. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Et godt hoppotensial

Landslagssjefen begrunner valget med at det de to utøverne viste i hoppbakken under onsdagens renn. Moan og Krog er tatt ut på grunn av prestasjonene de har vist.

– Krog gjorde to gode skihopp i dag og har et godt hoppotensial. Moan gjorde et godt rennhopp, ingen av dem fikk ut det de er gode for i sporet, men det har vi trua på at dem skal klare, forteller Hammer.

– Ble noen skuffet?

– Det er alltid noen som er skuffet ved slike uttak. Espen Andersen var beste nordmann i dag. Jørgen Graabak blir heller ikke tatt ut etter en dårlig dag i dag, fortsetter Hammer.

Tyskland har vært suveren i kombinert i mesterskapet og hele denne sesongen. Norges mål er medalje.

– Tyskland er en soleklar favoritt, bak der er det mer åpent, det er mange nasjoner som kan være med å kjempe om medaljene, forteller Hammer.