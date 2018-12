– Han er ligaens beste keeper

Hadde Napoli fått den samme sjansen forrige sesong, hadde ballen sannsynligvis ligget i nettet.

Liverpool måtte slå italienerne på Anfield tirsdag kveld for å gå videre i mesterligaen. De ledet 1–0, men på overtid fikk Napolis spiss Arkadiusz Milik ballen på fem meter.

Fans på Anfield lukket øynene idet Milik klinket til. Men Liverpools nye sisteskanse, Allison, kastet seg ut og blokkerte skuddet.

– Jeg har aldri sett en lignende redning, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp.

Her sikrer Alisson avansement på overtid - Bilder fra TV2

Liverpool vant 1–0 og er videre. Og det var ikke første gang Alisson har reddet laget.

Får flere skudd mot seg

Liverpool betalte 700 millioner kroner til Roma for Alisson i sommer. Det virker som en heftig pris da. Men i går sa Klopp at om han hadde visst hvor god brasilianeren faktisk var, hadde han betalt dobbelt så mye.

Sjelden har en signering oppgradert en del av laget i så stor grad.

Liverpool er historisk gode bakover. De leder ikke ligaen ett poeng foran Manchester City fordi de scorer så mye, men fordi de har sluppet inn bare seks mål. Det er det delt laveste antall etter 16 kamper siden den engelske toppdivisjonen startet sent på 1800-tallet.

På samme tidspunkt i fjor hadde Liverpool sluppet inn 20 mål.

Hva har endret seg? Liverpool har nå stopperkjempen Virgil van Dijk. Backene Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold har aldri spilt bedre. De røde ser også ut til å forsvare seg bedre som lag.

Men de slipper til flere skudd per kamp enn før. Antallet har gått fra 7,4 til 8,3.

Mye av forskjellen er at Liverpool nå redder skudd oftere.

Og ikke bare litt oftere.

Store kontraster

For Loris Karius og Simon Mignolet, Liverpools to keepere før Allison kom, bidro til å redde 64 % av skuddene de fikk mot seg forrige sesong. Ifølge Sky Sports var dette det nest laveste snittet i ligaen.

Alisson har siden reddet 86 %. Det er best i ligaen.

SVAK: Simon Mignolet hadde blant ligaens laveste redningssnitt. Foto: Darren Staples / Reuters

Disse tallene forteller ikke hele historien. Selvsagt er skuddene keeperne får imot seg av varierende kvalitet. Et langskudd midt på mål er lettere å stoppe enn en heading fra fem meter.

Så denne uken kom analysesiden StatsBomb ut med en formel som regner ut verdien av hvert skudd som treffer mål. Altså hvor stor sjansen er for at et skudd går forbi keeperen.

Tar man skuddene Alisson har fått på seg i ligaen denne sesongen, burde han har sluppet inn 11,14 mål.

Siden han har sluppet inn seks, har han altså reddet «5,14 mål». Det snittet er det høyeste i Premier League, foran Hugo Lloris (4,61), Mat Ryan (4,25) og David de Gea (4,25). Statistisk sett har Alisson altså vært ligaens beste keeper.

Tar man med mesterligaen, ifølge statistikktjenesten Opta, har Alisson reddet åtte mål totalt.

Laster Twitter-innhold

Matchvinneren

Hvor mange poeng har da Alisson reddet i ligaen for Liverpool?

Det er vanskelig å si, men de hadde sannsynligvis ikke ledet, og kanskje heller ikke vært med i tittelkampen. Som skribenten Adam Bate noterer for SkySports, har Liverpool vunnet fem ligakamper med ett mål.

Ofte har Alissons redninger berget både ett og tre poeng.

Husk for eksempel da Eden Hazard kom alene med keeperen idet Chelsea ledet 1–0 på Stamford Bridge sent i september. Alisson reddet og holdt Liverpool inne i kampen.

Ett minutt før slutt utlignet Daniel Sturridge og sikret ett poeng.

Mot Burnley forrige uke kastet Alisson seg opp mot krysset og slo ballen bort på 2–1 med et par minutter igjen. Liverpool scoret så på en kontring. Det som ble 3–1, kunne fort ha vært 2–2.

Alissons tigersprang sikrer seier mot Burnley - Bilder fra TV2

Tre dager før den kampen frustrerte Alisson byrivalen Everton ved å stoppe en heading fra André Gomes fra tre meter. Stillingen var 0–0 i første omgang; et mål hadde endret kampen helt.

I stedet scoret Divock Origi på overtid for Liverpool, som tok tre nye poeng.

Alissons kjemperedning hindrer Everton-scoring - Bilder fra TV2

Kostbare keepere

Slik kan man telle opp redningene fra Alisson som har påvirket Liverpools kamper. Det finnes ingen fasit, men 26-åringen har vært verdt mange poeng.

Dette er uvant kost for Liverpool, som er vant til keepere som koster dem poeng.

Igjen får Alisson sine forgjengere til å se dårlige ut. Ifølge StatsBomb sin modell for forrige sesong var den beste keeperen i ligaen De Gea, som reddet nøyaktig 13 mål. Spanjolen var en stor grunn til at Manchester United havnet på andreplass.

Hva med Liverpools keepere? Karius reddet litt færre skudd enn forventet og endte på minus 0,53.

Mignolet havnet på minus 4,01. Han kostet Liverpool fire mål.

Ingen Liverpool-fans trenger slike tall for å slå fast at keeperne kostet poeng forrige sesong – for ikke å snakke om troféer.

To av målene Liverpool slapp inn i finalen i mesterligaen, som de tapte 3–1 mot Real Madrid, kom da Karius kastet ballen rett i foten til Karim Benzema, og da han fomlet langskuddet til Gareth Bale over streken.

FORTVILER: Loris Karius fortviler etter tabbene i finalen i mesterligaen. Foto: Paul Ellis / AFP

Bunnpris

Mens det var synd på Karius, var det også vanskelig for Klopp å fortsette slik. Karius spiller nå for Beşiktaş, i Tyrkia.

I Liverpool er spørsmålet om Alisson kan klare å opprettholde sitt nivå.

En redningsprosent på 86 % er ekstremt høyt. Det er vanskelig å fortsette slik en hel sesong, selv for Alisson. Likesom spisser kan gå gjennom perioder hvor de scorer på hvert skudd, kan keepere i korte perioder virke ustoppelige.

Samtidig har strålende keepere levert sterkt over en hel sesong før, som De Gea har vist i United. Forrige sesong lå Alisson selv på 79 % for Roma.

Det høres lite ut, men forklarer heller hvor god Alisson er akkurat nå. Snittet var det beste i den italienske toppserien. Ifølge Opta reddet Alisson åtte mål, igjen mest i Serie A.

Laster Twitter-innhold

Med andre ord virker det som Klopp har hentet en ekstremt god keeper, som ikke bare har holdt Liverpool inne i mesterligaen, men sannsynligvis også tittelkampen. Alisson ble verdens dyreste keeper da han kom til Anfield i sommer.

Akkurat nå får han prislappen på 700 millioner kroner til å se ut som et røverkjøp.