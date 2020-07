Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Gratulerer, Castro. Dette var dårlig gjort, sier Eurosport-ekspert Bengt Eriksen.

Niklas Castro lurte dommer Ola Hobber Nilsen og skaffet Aalesund straffe i det 61. minutt. Deretter serverte han Hólmbert Fridjónsson seiersmålet

Start ledet 2–1 til pause og var klart det beste laget kampen gjennom. Men resultatet snudde raskt, da Castro snek seg innenfor 16-meter og gikk i bakken etter en tilsynelatende duell med Starts Erlend Wichne.

TV-bildene viser imidlertid klart at det ikke var kontakt mellom dem. Det skapte sterke reaksjoner og frustrasjon hos bortelaget – og ekspertene.

Etterpå innrømmer også dommer Ola Hobber Nilsen at det ble en feil avgjørelse.

– Spilleren må selv svare for sine handlinger, men vi blir lurt her, fastslår han overfor NRK

JUBLET: Niklas Castro og Aalesund fikk dommeren på kroken og kunne juble for sin første seier for sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Skulle vært utvist

Slik forklarer dommeren hva som skjedde.

– Vi dømmer straffespark fordi vi opplever under kampen, og er sikre på, at det er kontakt mellom forsvarsspiller og angrepsspiller. Det er to vurderinger. Hvem når ballen først? Og er det kontakt? Castro er den som når ballen først, og så må man raskt observere og få med seg at det er kontakt der. Vi opplever det klar og tydelig under kampen, og går på straffemerket, innleder Hobber Nilsen.

– Etter kampen ser vi det om igjen, vi ser reprisen. Og vi ser at her blir vi lurt av angrepsspilleren, og her skulle det vært gult kort for usportslig opptreden, altså filming, og det skulle vært det andre gule kortet og rødt kort. Således er det en nøkkelsituasjon vi bommer på i denne kampen, fastslår han.

Ekspertene på Eurosport var alle enige om at det aldri skulle blitt idømt straffespark.

– Selvfølgelig er det ikke straffe. Men vi gjør ting i forkant som kan unngås. Det nytter ikke å peke på dommeren og si at han gjorde feil, sier Start-trener Joey Hardarson til Eurosport.

MISFORNØYD: Start-trener Joey Hardarson reagerte på straffesituasjonen som sørget for å snu kampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Aafk-trener Lars Bohinen sier til Eurosport at han er usikker på om det er straffe.

– Niklas (Castro) sa til meg at han kjente kontakt. Derfor tror jeg på det min spiller sier, sier han.

Niklas Castro selv forklarer situasjonen ved at han kjente Start-spilleren på foten sin.

– Jeg kjente at han var oppå foten min. Det er ikke min intensjon å kaste meg for noe som helst, men nå ble det sånn, sier Castro til Eurosport.

Fridjónsson hat trick

Dem islandske spilleren Hólmbert Fridjónsson scoret alle tre målene for Aalesund. Det første målet kom rett etter at Start tok ledelsen 1-0, 16 minutter ut i kampen. Målet ble scoret på et hjørnespark fra Niklas Castro.

Det andre målet til Fridjónsson var etter den kontroversielle straffesituasjonen. Og Niklas Castro får indirekte assist, fordi han sørget for straffen til Aalesund.

Det tredje målet, som også ble kampens siste, ble servert på en chip av hvem andre enn Niklas Castro. Fridjónsson løp seg fri fra Start-forsvaret og headet ballen i mål.