– Forbannet på meg selv

Daniel-Andrè Tande, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Johann Andrè Forfang er Norges hopplag til lørdagens VM-renn i normalbakken, opplyser landslagssjef Alexander Stöckl til NRK. Tom Hilde og Anders Fannemel er dermed vraket etter torsdagens trening. – Jeg er ganske forbannet på meg selv for at jeg ikke får det ut her, sier Fannemel til NRK.