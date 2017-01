– Får ikke lov til å snakke meg ned

– Det skal jeg prøve på, svarer Harsem når NRK spør om hun går for en plass på seierspallen i lørdagens 10 km fellesstart i klassisk i Val di Fiemme.

Selvtilliten vokser, og det er ikke så rart. 27-åringen er i ferd med å gjennomføre en meget god debut i Tour de Ski. Etter fem av sju etapper er hun nummer ti.

– Det er veldig mye bedre enn det beste jeg har gjort før. Jeg er fornøyd allerede, fastslår hun.

Harsem innledet Tour de Ski med sitt beste renn noen gang, og lot tårene strømme fritt da hun ble nummer fire på sprinten i Val Müstair.

Må endre innstilling

Etterpå har hun fortsatt å gjøre det godt, selv om det har vært mye skøyting – stilarten Harsem anser som sin svakeste. Det skal det nå bli en slutt på.

– Jeg skal slutte med å snakke meg ned, for det får jeg egentlig ikke lov til av de som jobber med meg hjemme, trenere og de som står meg nær, forteller hun.

Harsem skjønner hva de mener.

– Jeg må slutte å snakke om det, for det gjør det til en greie. Hvis du klarer å ha den samme innstillingen på et skøyterenn som i klassisk, vil det psykisk gjøre noe med deg. Du klarer kanskje å prestere bedre og. Hvis du har en innstilling om at du er dårlig, vil det kanskje bare bli det, påpeker hun.

BLE VRAKET: Kathrine Harsem fikk ikke plass på landslaget, men har tydeligvis klart seg meget bra på egne bein. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Med i VM-kampen

Klarer hun en pallplass lørdag, er hun også svært nær en billett til VM i Lahti.

Det vil være en stor milepæl for jenta som ble vraket fra landslaget etter forrige vinter, og som vurderte å legge opp.

– Det er en bonus å få tillit igjen av skiforbundet. Det setter jeg veldig pris på for det var så mye i fjor som gjorde at jeg ikke forventet å få tillit, så det setter jeg pris på, sier Harsem til NRK.