– Får bare takke for at Northug ikke er her

Det kom mildt sagt som en overraskelse at Petter Northug ikke ble funnet verdig en plass i den norske timannstroppen til minitouren i Quebec som avslutter verdenscupsesongen.

To av Norges sterkeste kandidater vurderer vrakingen slik:

– Jeg tenker det er en tøff konkurrent som ikke er her, så kanskje betyr det en plass høyere på lista for meg, sier Emil Iversen.

– Det er som Emil sier, det betyr nok en plass høyere på lista for meg. Petter har vist bra form i det siste, så vi får bare takke for at han ikke er her, så vi har sjanse til å komme høyere opp, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Men jeg skulle gjerne hatt ham her, han er en trivelig kar, understreker Iversen som normalt bor på rom med Northug.

IKKE GOD NOK: Landslagstrener Tor-Arne Hetland så ingen potensiell Canada-vinner i Petter Northug på Kollen-femmila. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Lov å gi fra seg plassen

Landslagstrener Tor-Arne Hetland svarer med følgende beskjed:

– Hvis det var noen som hadde lyst til å gi fra seg plassen av Johannes og Emil, så kunne de jo fått lov til det.

Hetland mener det var riktig å sette igjen Northug hjemme i Norge.

– Listene er ganske klare på dette, det er en avgjørelse vi har tatt sammen i trenerteamet hvem som skal hit, understreker han.

NRKs langrennseksperter forstår lite av vrakingen. Fredrik Aukland sa umiddelbart at han synes beslutningen er helt feil.

Det samme mener Torgeir Bjørn.

– Petters store sjanse

– Denne touren ville vært Petters store sjanse i vinter. Det er tre øvelser som passer ham veldig bra, og med den formutviklingen han har nå, ville han ha vært med og slåss om en seier her, sier Bjørn.

– En reell seierskandidat?

– De tre største favorittene for meg hvis alle hadde deltatt, er Sergej Ustjugov, Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby. Ingen av de tre stiller, så når kattene er borte, får musene danse på bordet. Og det kan fort bli Klæbo og Iversen, sier Torgeir Bjørn.

Han mener Northug med innsatsen i VM (femte- og åttendeplass) og i Drammen (fjerdeplass) viste at formen er på rett vei. Kollen-femmila mener Bjørn er irrelevant.

– En femmil i Holmenkollen sier ingenting om hva slags kvaliteter du har i denne touren her. Fem mil i ei tungkapasitetsløype er noe helt annet enn tre kjappe løp i Quebec i flate løyper hvor spurtegenskaper blir viktig, sier langrennseksperten.

Det starter altså med sprint i fristil fredag. Lørdag er det 15 km klassisk fellesstart, mens minitouren avgjøres med en 15 km jaktstart i skøyting søndag.