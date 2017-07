– En taktisk milepæl i Premier League

Det har vært koden ingen manager har maktet å knekke.

I løpet av Premier Leagues 25-årige historie har man sett vidunderlige mål, gale trenere og små mirakler. Men en seriemester som bruker tre bak, har altså vært for sprøtt.

GALSKAP ELLER GENIALT?: Antonio Conte. Foto: Carl Recine / Reuters

Det er en bemerkelsesverdig sak når man tenker på alt som har påvirket verdens mest populære liga – spillere, trenere, eiere, direktører. Så mye har endret seg, og likevel har den gode, gamle forsvarsfireren bestått tidens test.

Det vil si, frem til nå. Chelsea, som møter Manchester United på Old Trafford i dag, har stormet mot ligatittelen helt siden Antonio Contes geniale bytte til 3-4-3 i starten av sesongen.

Skulle de stå løpet ut, vil det bli en taktisk milepæl i England. Og de taktiske ringvirkningene kan bli betydelige.

Rebellene: Hoddle og Evans

Det er nemlig ikke normalt at man lykkes med utradisjonelle formasjoner i Premier League.

England har aldri vært kjent for taktisk originalitet. De som satt klistret foran tippekampen på 90-tallet, vil huske lag som spilte 4-4-2 med lange oppspill og trykk langs kantene.

REBELL: Glenn Hoddle her fra sin tid som landslagssjef for England. Foto: DOUG MILLS / AP

Dette var den enkle oppskriften de fleste fulgte, men det fantes unntak. I 1993 prøvde en ung Glenn Hoddle å revolusjonere Chelsea ved å innføre tre bak og et slepent pasningsspill. Han brukte like gjerne seg selv i midtforsvaret. På tre sesonger kom de aldri høyere enn 11. plass, men Hoddle mente at han la grunnlaget for senere suksess.

Chelsea havnet nemlig aldri lavere enn sjetteplass de neste 19 årene, før José Mourinhos katastrofale sesong i 2015/16.

En annen rebell var Roy Evans, som begynte med 3-5-2 i Liverpool mot slutten av 1994. Systemet ga Steve McManaman en fri rolle bak Robbie Fowler og Stan Collymore, men de røde nådde aldri helt opp til toppen, til tross for et par respektable plasseringer.

Nei til Le Tissier

Grunnen til at ikke flere prøvde tre bak, handlet muligens om spillertypene som var tilgjengelige. De fleste var engelske og hadde som oftest spilt 4-4-2.

Ser man på spillerne England har produsert de siste 25 årene, finner man mange lignende typer som konsekvens av dette systemet: løpssterke midtbanespillere, raske vinger, spisser som enten er kjappe eller sterke i lufta. Disiplinerte midtbaneankere eller offensive playmakere finnes knapt, fordi disse rollene ikke eksisterer i 4-4-2.

Enkelte unntak, som Southampton-playmakeren Matthew Le Tissier, fikk knapt spille for England.

Derfor har heller ikke landslaget pleid å bruke tre bak de siste årene. Det finnes hederlige unntak, som gjengen som nådde semifinalen i 1990-VM under Sir Bobby Robson, men ved andre anledninger har spillerne virket utilpass.

Skrekkeksempelet var da Steve McClaren prøvde 3-5-2 borte mot Kroatia i EM-kvaliken i 2006. England tapte 2–0, ble slaktet, og gikk senere glipp av sluttspillet.

KATASTROFE: Steve McClaren på pressekonferansen etter tapet mot Kroatia i 2006. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Martínez-mirakelet

Gradvis har imidlertid Premier League blitt mer og mer variert grunnet flere nye utenlandske spillere og trenere. Taktikere som Rafa Benítez og Mourinho ankom England i 2004, i en periode hvor 4-4-2-modellen fikk stadig større konkurranse av 4-3-3 og 4-2-3-1.

Dette var en periode hvor pragmatiske og fysiske midtbanespillere fortsatt dominerte. Men nå de siste årene har fokuset på ballbesittelse og pasningsspill blitt større.

Og antallet tremannsforsvar har økt med det.

TAKTISK SUKSESS: Roberto Martínez. Foto: Ed Sykes / Reuters

Blant de mest kjente eksemplene finner vi Wigan. I 2011/12-sesongen lå de på bunnen etter 23 kamper, da Roberto Martínez la om til 3-4-3. Det var et system han hadde snekret sammen etter å ha dratt til VM i Sør-Afrika i 2010 for å studer Chile-laget til Marcelo Bielsa (en eksentrisk trener som også har inspirert Pep Guardiola og Mauricio Pochettino).

Det nye systemet var så uvant at motstanderne ofte slet med å finne ut av det. Wigan vant syv av sine siste ni kamper og havnet på 15. plass.

– Tro meg, om noen år kommer mange lag til å spille 3-4-3, sa Martínez.

Kortvarige eksperimenter

Han fikk rett. De siste fem årene har flere og flere prøvd lignende systemer.

Brendan Rodgers brukte blant annet 3-5-2 da han nesten vant tittelen med Liverpool i 2013/14. Samme sommer havnet Nederland på tredjeplass i VM med et tremannsforsvar, før lagets trener, Louis van Gaal, innførte en lignende formasjon i sin neste jobb, i United.

Neste sesong fant Rodgers opp et 3-4-3-system som hjalp Liverpool med å vinne 10 av 12 ligakamper i en kort, men lovende periode. Selv mer tradisjonelle managere prøvde lignende varianter, blant andre Steve Bruce i Hull og Harry Redknapp i Queens Park Rangers.

Men som med Van Gaal og så mange andre, varte det som oftest kun en kort tid.

KORT OG LOVENDE: Brendan Rodgers gratulerer spillerne etter 4-0-seieren mot Tottenham i 2014. Foto: Jon Super / Ap

Walter, Ronald, Pep

Dette til tross har utviklingen vært klar: Ettersom flere trenere og spillere har behersket ulike systemer, har den taktiske variasjonen økt, og sjansene for en tittelvinner som bruker tre bak har som konsekvens blitt større.

Dette var spesielt sant før denne sesongen. Aldri før har ligaen hatt så mange spennende taktikere samtidig.

Flere av disse hadde brukt tre bak før, blant dem Mauricio Pochettino og Pep Guardiola (begge inspirert av Bielsa), Conte, Ronald Koeman og Walter Mazzarri. Mannen som har lyktes, Conte, har seiret med en formel basert på intelligente spillere, ekstra tid til trening og en versjon av 3-4-3 som er enkel å lære.

SUKSESS: Antonio Conte kan bli den første treneren til å vinne Premier League ved å bruke tre mann i forsvar. Foto: OLI SCARFF / AFP

Utgått på dato

Videre har Contes suksess vært så dramatisk at andre trenere har latt seg inspirere. Blant dem som har brukt lignende systemer denne sesongen, finner man Claudio Ranieri, Slaven Bilic, Jürgen Klopp og David Moyes, samt navnene nevnt ovenfor.

Ifølge statistikksiden WhoScored har faktisk kun fem lag brukt fire bak til enhver tid: United, Arsenal, Burnley, Southampton og West Bromwich.

Den uskrevne regelen om fire bak har utvilsomt gått ut på dato.

Dette viser hvor mye Premier League har forandret seg de siste årene. Klimaet for taktisk variasjon er nå langt bedre enn for 20 år siden, og ser ut til å fortsette i samme spor.

Så mens Conte kan bli den første som vinner tittelen med tre bak, blir han nok neppe den siste.