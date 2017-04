– Du må jo ikke tro på det som står i avisene

Onsdag trengte han elleve minutter på å score mot Sandefjord. To mål på to kamper er fasit for den danske superstjernen som kom til Rosenborg før sesongen.

På de to første kampene har Bendtner vist at han holdet nivået, og vel så det. I NRKs 4-4-2: Radiosporten mente NRKs fotballekspert Tom Nordlie at Bendtner er bedre enn forventet.

– Jeg er ikke overrasket, kontrer Ingebrigtsen med et smil og fortsetter:

– Men jeg har sett mer enn Tom. Han har jeg ikke sett på Rosenborg-trening. Vi har visst at han er en god spiller. Alle andre har trodd at han har vært et annet sted enn i Nottingham og spilt fotball.

– Men du må jo ikke tro på alt det som står i avisene, sier Ingebrigtsen med et lurt smil.

RBK-TRENER: Kåre Ingebrigtsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Sterke følelser

I går fikk Bendtner hvile, og dansken startet på benken. Han ble byttet inn etter 63 minutter, og scoret etter 74.

Etter kampen mot Sandefjord tok Bendtner seg god tid i garderoben før han møtte drøyt ti journalister i pressesonen iført treningsdress og topplue.

– Jeg ønsker å være her. Inntil videre har jeg ikke hatt annet enn sterke følelser for Rosenborg, sier Bendtner til NRK.

MÅLFARLIG: Nicklas Bendtner etter kampen mot Sandefjord. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Dansken er vant til å spille på langt større arenaer enn i Sandefjord, der rundt 6 000 tilskuere fulgte onsdagens kamp fra tribunen.

– Jeg synes nivået her er fint, og vi har ikke hatt en dårlig kamp enda, melder Bendtner.

– Det sier jeg ikke til deg

Nå har han to mål på to kamper. Faktisk har ikke dansken scoret i to kamper på rad siden mars 2012, da han spilte for Sunderland. Nå har han fått en god start i Rosenborg.

– Hva er målsettingen?

– Alle vet hva målsettingen er. Det har vi snakket om lenge, og det er å vinne serien.

– Og ditt personlige?

– Det sier jeg ikke til deg.