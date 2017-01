– Dette utlånet kom ikke et minutt for tidlig

– Segunda B er et trinn man må ta, men det er ikke en divisjon hvor man kan forbedre seg. Det er en kategori man er nødt til å forlate kjapt.

Sitatet kan fremstå som et typisk argument for de som mener at Martin Ødegaard har hatt en ugunstig utviklingsarena i Real Madrid.

Umiddelbart etter overgangen virket det greit at en gutt som nylig hadde fylt 16 år skulle starte i tredjedivisjon med Castilla, klubbens B-lag.

Men få hadde trodd at playmakeren skulle tilbringe hele to år på det nivået.

I løpet av denne perioden har debatten pågått om Ødegaard, som nå har blitt utlånt til nederlandske Heerenveen, gjorde rett ved å dra til Madrid. Det som kan sies rimelig sikkert, er at både klubb og spiller føler det er på høy tid å forlate divisjonen.

Spesielt når man tar med at sitatet ovenfor tilhører Zinédine Zidane.

Opprykket som aldri kom

Det var i oktober i fjor at Zidane sa sin mening om Castilla til en fransk radiostasjon, hvor han ble intervjuet av tidligere lagkamerat Christophe Dugarry.

Zidane diskuterte egentlig situasjonen til sønnen Enzo, men kommentaren var også relevant for Ødegaard.

Den franske legenden vet hva han snakker om, etter å ha trent Castilla i 18 måneder før han tok over førstelaget for ett år siden, og kommentaren gjenspeiler det faktum at Real Madrid helst skulle fått Castilla ut av tredjedivisjon for lenge siden.

Året før Ødegaards overgang hadde de rykket ned. Kanskje var begge parter sikre på at de umiddelbart ville returnere til andredivisjon, som er en langt bedre kamparena.

Det at de i stedet har feilet to år på rad, gjør det vanskelig å kalle Ødegaards Castilla-opphold for ideelt.

Her skal Martin Ødegaard heretter spille sine hjemmekamper. Foto: Michael Kooren / NTB scanpix

Fra Zidane til Solari

Hvordan perioden har påvirket Ødegaards utvikling er vanskelig å si fra utsiden. Han har hatt en privilegert treningshverdag med førstelaget, men kampene i Segunda B har ikke alltid vært så enkle.

Spesielt det første halvåret var vanskelig. Ødegaard scoret ett mål på 11 ligakamper og glimtet kun tidvis til. Han ble ofte byttet ut tidlig av Zidane, mens Madrid-avisen Diario AS skrev om et skille mellom Ødegaard og lagkameratene som konsekvens av at han ikke trente regelmessig med laget.

De siste 18 månedene har vært mer stabile, med regelmessig spill, mer harmoni i stallen og mindre oppmerksomhet i pressen.

Ødegaard spilte 38 ligakamper forrige sesong og scoret ett mål, da treneransvaret gikk fra Zidane til Luis Miguel Ramis i januar, og står med tre mål på 13 kamper denne sesongen under Santiago Solari, den elegante argentineren som tidligere spilte for Real Madrid.

Men fortsatt kunne situasjonen vært bedre. I Heerenveen i dag innrømte Ødegaard at kamphverdagen i Castilla ikke har vært helt optimal.

To sjanser på to år

Man mistenker at Real Madrid har tenkt det samme. Spesielt etter de to mislykkede forsøkene på å rykke opp samt avstanden mellom Ødegaard og førstelaget.

Da han skrev under kontrakten, ble det uttrykket forsiktig optimisme om at han kanskje ville få et par sjanser på øverste nivå. Men i realiteten er det vanskelig å si at han har tatt steg nærmere A-laget de siste to årene.

Det skulle kanskje bare mangle når Real Madrid fremstår som det sterkeste laget i verden, med en bred stall, offensive spillere i toppform og 39 strake kamper uten tap. I tillegg til et par opptredener i vennskapskamper, har det blitt to offisielle kamper for Ødegaard.

Én var en ubetydelig cupkamp mot tredjedivisjonslaget Cultural Leonesa i november.

Den andre var innhoppet på 32 minutter i ligaen hjemme mot Getafe i mai 2015, som Carlo Ancelotti senere beskrev som et «PR-trekk».

Måtte vente i fem måneder

Med andre ord har det ikke overrasket å se konstant spekulasjon om et utlån.

Allerede dagen etter Ødegaards presentasjon i 2015 ble det skrevet om at Ronny Deila og Celtic ønsket ham i fremtiden. Ryktene om et utlån skjøt fart neste sommer, da Zidanes mannskap ikke en gang hadde klart å nå playoffen.

Det virket da sannsynlig at Castilla-oppholdet ville avsluttes etter de seks månedene.

Det skjedde ikke, men innen neste januar hadde lignende saker dukket opp i Madrid-pressen. I august i fjor kollapset avtalen med franske Rennes grunnet FIFAs regelverk om utlån av unge spillere.

Innen dét var det ingen tvil om at alle parter ønsket en overgang.

Eksempelet Carvajal

Nå som Ødegaard har fullført lånet til Heerenveen, som varer til sommeren 2018, følger han en rekke Real Madrid-talenter som har lignende avtaler.

Dette indikerer bare at klubben tenker som Zidane sa: At Castilla ikke er et gunstig hjem for stortalenter på lang sikt.

Den største suksesshistorien om en spiller som har forlatt Real Madrid midlertidig de siste årene er Dani Carvajal. Høyrebacken dro til Leverkusen i 2012, men ble hentet tilbake til førstelaget året etter, og er nå fast inventar. Overgangen var opprinnelig et kjøp, men Real Madrid hadde en klausul på en overgang, noe som i praksis gjorde det til et dyrt lån.

Noe lignende skjedde med Casemiro, ballvinneren som ble hentet tilbake i 2015 etter en sesong i Porto, og som nå er en av førstelagets nøkkelspillere.

Ødegaard under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Michael Kooren / NTB scanpix

En lovende liste

Flere unggutter er nå på lån i Spania og Tyskland. Mange har spilt med Ødegaard i Castilla, som Marcos Llorente (nå i Alavés), Diego Llorente (Málaga) og Borja Mayoral (Wolfsburg).

Andre har blitt kjøpt og så lånt rett ut igjen, som Jesús Vallejo (nå i Eintracht Frankfurt), og før dét Marcos Asensio (Espanyol).

Alle disse spiller nå på øverste nivå, med håp om å kjempe seg inn på førstelaget senere. Det er slik det må fungere for Real Madrid når reservelaget spiller i en så svak divisjon.

Nå er Ødegaard endelig en del av listen. Han er fortsatt ung, langt yngre enn de nevnte talentene, og har tiden på sin side – men dette utlånet kom nok ikke et minutt for tidlig.