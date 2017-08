– Det kommer aldri en ny meg. Jeg er en spesiell person

– Jeg har vist over årene at jeg er unik, for jeg gjør ikke de samme tingene som alle andre, sier Usain Bolt.

I et tiår har han underholdt, showet og satt nye standarder for hvor raskt et menneske kan være. Nå er det straks over.

Bolt har løpt sitt siste individuelle løp, og bare VM-stafetten med Jamaica gjenstår.

– Jeg tror aldri det kommer en ny meg. Jeg er en spesiell person, sier han på spørsmål om han tror verden noensinne kommer til å få se noen andre med hans spesielle kombinasjon av personlighet og ferdigheter.

– Han fortjente det

Lørdag kveld skulle han sette punktum med å ta karrierens niende VM-gull, men slik gikk det ikke. Han greide ikke å løse start-problemene han har hatt, og endte som nummer tre.

I stedet var det Justin Gatlin som lå på bakken og gråt av glede over å ha vunnet. Det var litt skjebnens ironi over det hele. Amerikaneren har blitt konstant buet på de siste årene, for friidrettspublikummet glemmer ikke at Gatlin testet positivt for steroider i 2006 og sonet fire år.

- Det som har skjedd, har skjedd, sier Bolt om Justin Gatlins dopingdom for 11 år siden. Han var den første til å gratulere amerikaneren med gullet. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Han og Bolt har ofte blitt trukket frem som to motsetninger. Men det vil ikke Bolt høre snakk om.

– Han fortjente det. Han har jobbet hardt, sier Bolt.

30-åringen viste ikke mye tegn til skuffelse etter tredjeplassen. I møte med pressen tar han seg god tid, selv om rekken av journalister som vil snakke med ham er uendelig.

Han smiler og sier han er fornøyd, tross alt, og blir først alvorlig når han får spørsmål om hva han kommer til å savne mest nå som han skal legge opp.

– Publikum. Fansen. De har gitt meg så mye. Jeg kommer til å savne energien de gir meg, sier han.

– Jeg er en av historiens største

Bolt ga selvsagt fansen showet de ønsket seg, selv om det ikke ble gull. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Bolt skuffet ikke fansen etter nederlaget i finalen, heller. Etter å ha innsett at det ikke ble et siste gull, sto han for seg selv i et lite minutt. Så huket han tak i Gatlin og ga ham en lang klem, før han begynte å gå rundt på stadion.

Bolt hilste på jamaikanerne som hadde sin egen del av tribunen, vinket, tok på seg et flagg. Og avsluttet selvsagt med å lage "lynet", bevegelsen han har gjort til sin signatur.

Det er dette han har blitt elsket for.

– Jeg vet ikke hva jeg har betydd for friidretten. Jeg har bare prøvd å gjøre min del. Det er dere som bestemmer hva jeg betyr for sporten, sier han, og kikker utover alle journalistene.

Når han får spørsmål om Gatlins dopingdom, trekker han bare på skuldrene.

– Jeg ser bare på ham som en konkurrent. Det som har skjedd, har skjedd. I dag var han bedre enn meg. Det er liksom alt, sier han.

Bolt innrømmer at han var usikker på formen sin før finalen. Han har slitt med å få starten av løpene sine til å sitte, og medgir at han muligens endte med å tenke altfor mye på dette.

Uansett har han ikke tenkt å dvele mye med tredjeplassen.

– Jeg har vist verden at jeg er en av historiens største utøvere. Det som skjedde i kveld forandrer ikke det, fastslår han.