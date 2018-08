– Det har vært en del kamper der vi har hisset oss opp, og mye hyl og skrik

– Vi har hatt veldig mange tunge runder. Vi har hatt mange av de tunge samtalene. Nå er jeg bare glad på hans vegne.

Han smiler bredt. EM er over for Team Ingebrigtsens del, og pappa Gjert Ingebrigtsen kan endelig juble. Juble for to EM-gull til Jakob, og juble litt ekstra for Henrik Ingebrigtsens EM-sølv. Henrik gikk gjennom en operasjon i fjor, og i hele år har han følt seg etter brødrene i trening. På det verste vurderte han å legge opp, rett før EM.

Sølvmedaljen virket å ta ti-tjue kilo vekk fra skuldrene på pappa Ingebrigtsen. Han puster lettet ut, og forteller:

– Jeg lovet Henrik at jeg skulle få ham opp igjen i verdenstoppen. Og han er veldig glad for at jeg holder det jeg lover, det var mitt løfte til ham. Jeg er veldig glad for at jeg holder det jeg lover, og Henrik har virkelig gjort en kanonjobb, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

– Kalte han det samtaler!?

Slik omtaler Henrik de knallharde «samtalene» med pappa:

– Samtaler!? Kalte han det samtaler? Det har vært mer som skrikekonkurranser. Det har vært en del kamper der vi har hisset oss opp, og det har vært mye hyl og skrik. Det var senest for få dager siden, sier Henrik Ingebrigtsen.

Årsaken er at han hater å tape. Og at han har tapt alle treningsøktene med Filip og Jakob. Henrik Ingebrigtsen har vært frustrert over at kroppen ikke svarer som normalt. Brødrene løper fra ham på trening, og Henrik har latt mye av frustrasjonen gå utover trener og pappa Gjert.

– Jeg har vært frustrert; jeg klarer ikke å holde følge med dem i det hele tatt. Jeg vil jo være mye bedre enn dem.

– Har han overtalt deg til å fortsette?

– Det er mer motsatt. Gjert sier at «hvis du skal være så sår, kan du bare slutte». Og da svarer jeg «hva f... skal jeg ellers gjøre!?», forteller Ingebrigtsen med et smil.

Kona tok til tårene

Konen Liva Ingebrigtsen ga et godt bilde på hvor mye dette betyr for ektemannen. Tårene trillet da hun ble intervjuet minutter etter at sølvmedaljen var sikret.

Like etter kom han opp på tribunen, og ga Liva en god seiersklem. Da kom det flere tårer.

– Han har slitt så mye i så mange år. Å se at han klarer det, det er helt sykt. Det er helt, helt fantastisk, sier Ingebrigtsen om ektemannens triumf.