– Nei, nei, nei. Jeg fokuserer kun på rittet og på motstanderne mine, svarer Chris Froome på NRKs spørsmål om han frykter tilskuere vil skape problemer for ham opp fjellene i Tour de France.

Tirsdag er den første fjelletappen i årets tour. Da kan tilskuerne løpe ved siden av rytterne og risikoen øker for at noen kommer til å ødelegge for rittets mest forhatte rytter – Chris Froome.

Da 33-åringen ankom årets Tour de France ble han møtt av pipekonsert og protestplakater med blant annet påskriften «Cheater, go home!» («Juksemaker, kom deg hjem!»).

Chris Froome ble blant annet møtt av denne plakaten i årets Tour de France. Foto: NRK

Og selv om sykkelstjernen avdramatiserer det selv, er det ingen tvil om at sykkelfansens mottakelse av Chris Froome opp fjell etter fjell i Alpene er et brennhett tema i Tour de France akkurat nå.

– Det er alltid en idiot blant tilskuerne så man vet aldri, men la oss håpe at det ikke er det nå, for han fortjener ikke å måtte bryte på grunn av en tilskuer, sier Gregor Brown hos det anerkjente sykkelnettstedet Cycling Weekly.

NRK møtte Chris Froome sammen med flere andre medier på hviledagen mandag. Foto: Jean-pierre Clatot / AFP

Økt risiko på fjelletappe

Flere franske sykkelentusiaster, blant andre sykkellegenden Bernard Hinault (63), mener Froome aldri burde fått stille til start i årets tour fordi han i fjor høst avla en urinprøve med for høy dose astmamedisin (salbutamol).

Hinault, som har vunnet Tour de France fem ganger, oppfordret i juni samtlige Tour de France-rytterne å streike dersom Froome fikk starte.

Det var også lenge usikkert om den regjerende tour-vinneren fikk starte, men fem dager før åpningsetappen fikk Froome tillatelse til å delta da Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) valgte å ikke anke avgjørelsen til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Det falt ikke i god jord hos en del franskmenn.

Legger man til at Froome lenge har hatt dopingrykter hengende over seg og at han allerede er lite populær i Frankrike, øker spenningen før den tiende etappen. For tre år siden var det for eksempel en tilskuer som kastet urin på briten underveis på en etappe. Samme år fanget TV-kameraene opp en situasjon der Froome slår til en litt for nærgående mann:

I 2015-utgaven av Tour de France slo Chris Froome til en tilskuer som ble for nærgående. Du trenger javascript for å se video. I 2015-utgaven av Tour de France slo Chris Froome til en tilskuer som ble for nærgående.

– Det er nå rittet starter

Froome har vunnet Tour de France fire ganger de fem siste årene og er favoritt også i år tross motstanden han opplever fra tilskuerne.

Tirsdag skal rytterne over hele fem kategoriserte fjell.

– Jeg sitter i en god posisjon. Jeg gleder meg virkelig til fjellene. Det er nå det virkelige rittet starter, sa Froome til Cyclingnews etter søndagens etappe.

Briten ligger ett minutt og 42 sekunder bak leder Greg Van Avermaet fra Belgia i sammendraget.