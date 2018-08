– Spørsmålet kommer: «Han er 17 år?» Jeg smiler og svarer: «Ja, han er 17 år», sier Heiberg under gullfeiringen av den doble europamesteren.

Det tidligere IOC-medlemmet, og nå æresmedlemmet, sier kollegene sliter med å tro hvordan det er mulig.

– De rister på hodet og tror faktisk ikke at dette er riktig, forteller Heiberg.

IMPONERT: Gerhard Heiberg sier hans venner i IOC stadig spør om Jakob Ingebrigtsen virkelig er 17 år. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Sammenligner med Rodal

Han nøler ikke med å putte gullene på 1500 meter og 5000 meter blant tidenes norske idrettsprestasjoner, og yngsteblad Ingebrigtsen kommer også høyt opp på listen over de største talentene 79-åringen har sett.

– Ja, han er det. Jeg ser litt på Vebjørn Rodal på 800 meter i Atlanta-OL, også det en umulig øvelse, som 1500 og 5000 meter. Det er mye av det samme, og måten det skjer på, krever så respekt.

De smått ubegripelige merittene i en så ung alder fører naturlig nok til at mange spår at Jakob Ingebrigtsen vil bli en av Norges største idrettsutøvere – om ikke den aller største.

Men den unge alderen betyr også at veien fremdeles er lang.

– Han må ikke brennes ut for tidlig

– Jeg håper han blir godt tatt vare på av familien. Han må ikke brennes ut for tidlig, mener Heiberg.

– Han kommer til å få brynt seg på marokkanere, kenyanere og etiopiere. Men jeg håper det er mulig for han å vinne i Tokyo 2020, det hadde vært fantastisk utvikling for en 17-åring.

TAKLER OPPMERKSOMHETEN: Henrik Ingebrigtsen, som tok sølv på 5000 meter, er sikker på at lillebror Jakob vil takle all pågangen som venter. – Han er født med kameraer opp i trynet. Han er skapt for å løpe, og han er skapt for dette, sier han. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Familien Ingebrigtsens satsing har vært like omdiskutert som den er suksessrik, og som brødrene selv, vil ikke Heiberg konkludere med at det er den eneste måten å gjøre det på.

– Man må finne sin egen modell, og tilpasse den til hvor man er. Men det familien har gjort er også stort fordi det motiverer mange andre, og får dem til å tenke at det er mulig. Brødrene er flotte ambassadører for Norge, og for friidrett. Det viser at det er mulig for små nasjoner i så store grener som mellomdistanse.

– Aldri sett noe lignende

Ingebrigtsen-brødrenes agent, Daniel Wessfeldt, mener Jakob Ingebrigtsen allerede er så stor at han befinner seg på øverste nivå i friidrettens næringskjede.

– Det Jakob har gjort er «gjennom taket», det er absolutt crazy. Jeg kan ikke sammenligne det med noe annet, jeg har aldri sett noe lignende.

Weesfeldt mener kombinasjonen av alder, karisma og prestasjoner gjør tenåringen til det mest interessante sponsorobjektet.

GULL BLIR GULLGRUVE: Jakob Ingebrigtsen løp inn til gull på 5000 meter, dagen etter at han gjorde det samme på 1500 meter. Foto: Tobias Schwarz / AFP

– Han kan velge og vrake i tilbud. Han er den nye stjernen, den som vi har trengt lenge. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Usain Bolt var noe spesielt, men 1500 meter er også prestisje, og med det Jakob har gjort nå kommer han til å seile helt opp i segmentet der oppe, sier Wessfeldt.

Til tross for alle de aldersbestemte rekordene Jakob Ingebrigtsen har satt, og den svært målbevisste satsingen i ung alder, er selv mannen som har fulgt familien så tett overrasket over hvor raskt fremgangen har vært.

– Jeg har hørt Gjert si «han kommer til å bli best i verden», men jeg trodde aldri at han kom til å bli så bra. Det er en askepotthistorie, sier Wessfeldt.