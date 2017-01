– De mest komiske bildene i skiskyting noensinne

– Oi, oi, oi! Det var da voldsomt, da! Nei, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da de to tyskerne gikk i bakken med et brak.

Det var under herrenes skiskytterjaktstart i Ruhpolding at Peiffer og Schempp ødela for hverandre.

Begge blant topp ti

Peiffer gikk i bakken først, og var uheldig og dro med seg Schempp i fallet. Det hele så svært dramatisk ut med en gang, men da reprisen rullet over TV-skjermene var det nesten umulig å ikke le.

– Det var et av de mest komiske bildene jeg har sett i skiskyting noensinne, erkjente Stabrun Smith, som har kommentert skiskyting i en årrekke.

Begge reiste seg fort opp igjen og fortsatte løpet. Arnd Peiffer gikk inn til en femteplass på jaktstarten, mens Schempp ble nummer syv.

SE VIDEO: Amerikanerne Sophie Caldwell og Kikkan Randall slet også med å holde seg på beina under lørdagens langrennssprint. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Amerikanerne Sophie Caldwell og Kikkan Randall slet også med å holde seg på beina under lørdagens langrennssprint.

Lignende fall i langrennssprinten

Dette var langt ifra det første dramatiske fallet i løpet av denne sportshelgen. Lørdag gikk de amerikanske lagvenninnene Sophie Caldwell og Kikkan Randall i bakken under langrennssprinten i Toblach, og ble liggende i en eneste stor haug.

Det hele så fryktelig klønete ut, men de amerikanske jentene lo godt av det hele – selv om de ble begge slått ut.

Skiskytterjaktstarten i Ruhpolding ble av det spennende slaget. Emil Hegle Svendsen kjempet om sin første individuelle verdenscupseier på over to år, men så skrudde Martin Fourcade på turboen inn mot siste skyting. Franskmannen var suveren på siste runde og slo Svendsen med 39 sekunder.