– Det har nesten vært umulig å skille de to lagene, sier landslagssjef Pål Trulsen til NRK.

Han bekrefter at de nå innstiller Team Ulsrud til OL i Sør-Korea til fordel for Team Minere Skifer.

– Det har vært et kjempevanskelig valg, men valget falt på Ulsrud-laget siden de har vesentlig mer mesterskapserfaring. Akkurat når det gjelder OL er det viktigste og levere et godt resultat der og da. Da tenker du ikke så mye på fremtiden og alder når du velger et lag.

– I andre mesterskap kan det være et poeng at man er ung og fremadstormende, men akkurat når det gjelder OL er du gammel nok hvis du er god nok, begge veier.

Det var lokalavisen opp.no som først meldte at Team Ulsrud innstilles til OL.

– VANSKELIG: Pål Trulsen (t.h.) innrømmer at det har vært vanskelig å innstille et lag til OL. Her er han sammen med Thomas Ulsrud under Sotsji-OL. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

– Vi ble gode for sent

– Vi er skikkelig skuffet, sier Markus Snøve Høiberg til lokalavisen.

Han spiller på det vrakede laget til skip Steffen Walstad.

Det har vært stor spenning knyttet til curlingsjef Pål Trulsens valg av norsk lag til Pyeongchang-OL, og han bekreftet før helgen overfor NTB at valget var tatt.

Likevel ville han vente med å offentliggjøre det.

BYTTET LAG: Marcus Snøve Høiberg (t.h.) spilte på Team Ulsrud under OL i Sotsji. Nå håpet han å komme til OL i Sør-Korea med Team Minera Skifer. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

En skuffet Markus Snøve Høiberg bekrefter overfor Opdalingen at han og laget Team Minera Skifer er vraket.

– Vi ble nok gode litt for sent. Team Ulsrud har med seg poeng fra tidligere meritter, før vi begynte å slå dem, og da velger de laget med mest erfaring i stedet for å satse på yngre krefter, hevder Høiberg overfor Oppdalingen.

Fortsatt et ørlite håp

Det er fortsatt en liten sjanse for Walstads lag, men da må Ulsrud og hans rutinerte mannskap levere et dårlig EM, som spilles før jul. Kommer Ulsrud til sluttspill (topp fire), er saken klar. Ender laget på plassene fem til sju, må de to norske lagene spille OL-kvalifisering mot hverandre.

Går det skikkelig ille, og Ulsruds lag ender blant de tre siste i EM, får Walstads lag OL-billettene.

Femteplass i Sotsji

Team Ulsruds beste resultat er OL-sølvet i Vancouver i 2010, da de fikk stor oppmerksomhet for sine fargesprakende bukser.

I Sotsji-OL for snart fire år siden endte de på femteplass. Da spilte Marcus Snøve Høiberg på Team Ulsrud, men han har altså nå byttet lag og får etter sigende ikke delta i OL i Sør-Korea.