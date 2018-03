– City har en playmaker i mål

Det var mot Benfica i april 2016 at Pep Guardiola støtte på problemet. Han ønsket at Bayern München skulle presse høyt på utspark, for å vinne ballen tilbake kjapt.

Men så fant han ut at Benficas keeper kunne slå lissepasninger på 70 meter.

Guardiola og trenerstaben klødde seg i hodet i en time. Om Bayern sto høyt, kunne Benficas keeper, Ederson, klinke ballen rett i bakrom på spissene, da det ikke er offside på utspark. Om Bayern la forsvaret lavt og likevel presset fremme, ville det åpne seg store rom på midtbanen.

TRENER: Pep Guardiola har brukt Ederson på samme måte som Benfica gjorde. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

– Det ga oss mange problemer i andre omgang, sa Guardiola.

Nå er Ederson rivalenes problem. Guardiolas kjøp av brasilianeren har ikke bare gitt Manchester City en uvurderlig brikke i det offensive spillet, men også latt dem bruke en metode som aldri før har blitt sett i Premier League.

Utespiller med hansker

Så delaktig er Ederson når City har ballen, at noen i engelsk presse har kalt rollen hans revolusjonerende. Det stemmer kanskje for Premier League, men i realiteten har Guardiola stjålet konseptet.

Det er et av mange han har tatt fra sin læremester, Johan Cruyff.

Helt tilbake på 60-tallet brukte Ajax en spillende keeper. Lagets «Totalfotball», utviklet av Rinus Michels, var basert på slepent pasningsspill som startet ved eget mål. Da Michels trente Nederland i VM i 1974, med Cruyff som stjerne, var keeperen Jan Jongbloed, som hadde vært spiss som liten og derfor tenkte offensivt.

Cruyff kopierte idéen da han ble trener selv. I Ajax ønsket han en «utespiller med keeperhansker». I Barcelona tvang han sisteskansen Andoni Zubizarreta til å spille kant på trening for å forbedre teknikken. Å redde vanskelige skudd virket ikke like viktig som å kunne bruke ballen.

– Keeperspill på høyt nivå handler i stor grad om blikk for spillet, sa Cruyff, ifølge boken The Outsider.

Utspark er mål

STJÅLET KONSEPT: Guardiola har lært av Johan Cruyff. Foto: Manu Fernandez / AP

Da Guardiola kom til City sommeren 2016, var det dette prinsippet som fikk ham til å kaste ut Englands landslagskeeper Joe Hart og hente inn Claudio Bravo. Da Bravo og City senere mistet ballen i farlige soner, ble Guardiola selvsagt kritisert.

Var det virkelig verdt å spille seg ut bakfra, om risikoen var å gi bort store sjanser?

Guardiola mente svaret var ja. Han refererte til noe Cruyff kalte «sommerfugleffekten»: At én riktig pasning i starten av trekket kunne føre til et farlig angrep i andre enden.

Nå som Guardiola har et mer samspilt lag og en bedre keeper, har skeptikerne forsvunnet. Ederson, kjøpt for 350 millioner kroner fra Benfica i fjor, har både høyere presisjon og et kraftigere tilslag enn Bravo. Da Ederson spilte for ungdomslagene til Benfica, scoret han to mål direkte fra utspark.

Når laget hans manglet utespillere, ble Ederson av og til brukt på midtbanen.

Det å ha en så begavet spiller i mål har hjulpet City enormt.

Ballfordeleren

En av de største utfordringene for ballbesittende lag er å spille seg ut bakfra selv når motstanderen presser høyt. Ederson har både roen og ferdighetene til å regissere denne prosessen.

Han mottar ballen, analyserer mulighetene og strør så pasninger rundt seg. Denne sesongen har han slått diagonale pasninger på fot til spillere ved midtsirkelen. Han har levert flate utspill på 70 meter til spisser og vinger. Han har løftet ballen til feilvendte midtbanespillere, som så har snudd seg og satt fart.

LANGE UTSPILL: Ederson har levert flate utspill på 70 meter til spisser og vinger. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Slike pasninger gjør at City kan gå «over» presset, beholde ballen og attpåtil straffe lag som står høyt, da disse lagene ofte etterlater rom på midtbanen ved å sende spillere opp i press. Flere ganger har Cruyffs teori gjort seg gjeldende: En pasning fra Ederson har startet et trekk som har skapt en stor sjanse.

– Han får ballen og kan sende den hvor som helst på banen. Det er et enormt våpen for dem med den spillestilen de har, sa Sean Dyche, treneren til Burnley, om Ederson.

– Det er som å ha Ronald Koeman i mål, la Dyche til.

Strekker laget

Det hjelper også å ha Koeman i mål på utspark. Slike dødballer er ofte vanskelige for City, fordi motstanderen har tid til å organisere et høyt press.

Så Guardiola har brukt Ederson på samme måte som Benfica gjorde.

Oppstillingen er spesiell. Ved utspark setter Guardiola midtstopperne ved egen boks, klare til å spille seg ut. Men han skyver også tre angripere helt opp ved motstanderens felt. Dermed får rivalene samme problem som Bayern hadde: Om de står høyt uten at forsvaret faller av, kan Edersons lange utspill sende spissene gjennom alene med keeper.

Ironisk nok skjedde dette mot Arsenal i ligacupfinalen søndag, bare at det var Bravo som slo pasningen. Sergio Agüero scoret.

UTSPILL FRA EDERSON: Sergio Agüero feirer etter mål. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Om motstanderens forsvar i stedet faller av og likevel står høyt med spissene, oppstår det rom på midtbanen. Tottenham gjorde dette borte mot City i desember. Ved et tilfelle slo Ederson et utspark rett på fot til Leroy Sané, som la igjen til Kevin De Bruyne. Strekken i Spurs-laget var så stor at De Bruyne kunne spille Agüero rett gjennom alene med keeper.

Ben Garner, et medlem av trenerstaben til Tony Pulis i West Bromwich Albion tidligere denne sesongen, fortalte The Times at han aldri har sett denne metoden i Premier League.

– De prøver å strekke deg i alle retninger. Hvis man presser høyt og stenger dem inne, kan de spille ballen rett opp til spissene. Om man faller av, spiller de kort, sa Garner.

Har ballen mer

Tallene som gjenspeiler Citys frispilling bakfra, er ekstreme. Dette er treffprosenten for keeperne til de seks øverste lagene i Premier League:

– Ederson (City): 84,9 prosent

– Hugo Lloris (Spurs): 74,3 prosent

– Thibaut Courtois (Chelsea): 71,2 prosent

– Petr Čech (Arsenal): 65,1 prosent

– Loris Karius (Liverpool): 58,9 prosent

– David de Gea (Manchester United): 56,9 prosent

Statistikkene sier litt om keepernes ferdigheter, men mest om lagets spillestil. Lag som United og Liverpool tar mindre sjanser på å miste ballen i farlige soner, så De Gea og Karius smeller den opp. Chelsea og Spurs spiller oftere kort. City gjør det nesten alltid.

Tallene viser også hvor mye bedre City har blitt denne sesongen; forrige sesong hadde Bravo en treffsikkerhet på 72,6 prosent. Med Edersons hjelp har City nå økt ballbesittelsen fra 60,9 prosent til 66,5 prosent.

Det er en viktig stigning for et lag med Citys spillestil, og Ederson fortjener en del av kreditten. Guardiola elsker å fylle lagene sine med playmakere. Nå har han også en mellom stengene.