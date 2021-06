– Alt så perfekt ut

Det var ikke noe å utsette på Christian Eriksens hjerte i Tottenham-tiden, understreker hans tidligere kardiolog Sanjay Sharma, fra tiden i Tottenham.



Sharma fryktet han hadde oversett noe da Eriksen kollapset i lørdagens EM-kamp mellom Danmark og Finland. Medisinsk personell måtte en stund ty til hjerte- og lungeredning ute på banen.



– Jeg tenkte: «Herregud, er de noe vi ikke har sett?». Men jeg har sjekket alle testresultatene, og alt så perfekt ut, sier Sharma til The Mail on Sunday.



– Selvsagt var alle hans tester fram til 2019 helt normale. Det var ingen åpenbare tegn på underliggende hjertesykdom. Jeg kan gå god for det, for det var jeg som gjorde undersøkelsene, forteller Sharma.



Det er høyst tvilsomt om Eriksen kan spille i Premier League i framtiden. Det siste halvannet året har dansken vært i italienske Inter.



– I Storbritannia vil han ikke få spille. Vi har ganske strenge regler, sier Sharma til Sky News. (NTB)