– Akkurat nå er det godt kona er her og gir meg perspektiv

– Å bikke fra sølv til gull er det det står på for meg i dette mesterskapet. Jeg gjør egentlig et bra mesterskap, men jeg vil nok deppe noen dager likevel, sier Martin Johnsrud Sundby.

NRK møter 32-åringen på hotellet der det norske landslaget bor, en halvtimes kjøretur

Sundby fikk ikke VM-gullet han drømte om. Det var på femmila han hadde sett for seg at han skulle greie det. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

unna konkurransearenaen i finske Lahti. Sundby har så vidt rukket å dusje, spise og la inntrykkene fra femmila synke inn.

Møttes for å prate ut

Akkurat nå kjenner Sundby mest på at han er litt skuffet. Femteplassen han fikk var ikke det han ønsket.

– Siden 1.mai i fjor har jeg tenkt på hvordan det skulle bli, og hvordan jeg skulle spille kortene mine i dag. Men det er vanskelig å få brukt styrkene mine, sier han.

Sundby innser at han egentlig godt kan være fornøyd med VM. Han får med seg to sølvmedaljer og et stafettgull. Men i dag var det gull som gjaldt.

Sundby har nemlig hatt en stor drøm om å vinne sitt første individuelle gull i VM, men den ble knust da han «kun» ble nummer fem på femmila. Hele det norske laget hang godt med helt frem til slutten, men det ble ingen medaljer.

Kanadiske Alex Harvey vant femmila foran russiske Sergej Ustjugov. Sundby ble beste nordmann på femteplass. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Etter rennet samlet både løperne og trenerne seg for å snakke om hva de kunne gjort annerledes.

– Jeg trengte tid for meg selv etterpå. Jeg pratet med gutta. Kunne vi gjort noe annerledes? Trenerne kom inn og vi prøvde å gå gjennom løpet. Hvordan skulle vi greid å vinne det likevel?, sier Sundby.

Flere stilte spørsmål ved om Norge burde prøvd å senke tempoet for å gi bedre sjanser til Petter Northug og hans spurtegenskaper. I stedet valgte det norske laget å sette høy fart, siden fire av de fem norske løperne etter alt å dømme hadde mer å tjene på det.

– Enorm nedtur

Løperne kom ikke frem til noen annen løsning i løpet av møtet de hadde etter rennet.

– Jeg gikk med hud og hår inn i løsningen jeg trodde var best. Jeg gikk alt jeg maktet for å klare å dra fra de andre, men jeg hadde ikke kreftene som måtte til på dagens føre, sier Sundby.

Lørdag kveld kom kona Marieke Heggeland til Finland. De møttes for første gang på noen uker like før Sundby skulle ut og gå femmila.

– Akkurat nå er det veldig godt kona er her og gir meg perspektiv. Det er en enorm nedtur å ikke lykkes på denne distansen som jeg hadde sett meg ut, sier Sundby.