72 spillere i isolasjon før Australian Open: – Man synes litt synd på dem

Diskusjonene begynte da til sammen 72 utøvere ble sendt i fjorten dagers «streng karantene» forrige helg. Grunnen var at de hadde vært på fly med personer som testet positivt for korona ved ankomst i Melbourne.

Spillerne i isolasjon får ikke lov til å bevege seg utenfor hotellrommene de er innlosjert i, hvilket betyr at de ikke kan sette sine føtter på en tennisbane på to uker – det med turneringsstart 8. februar.

SYND: Casper Ruud var selv i isolasjon noen døgn og har derfor litt ekstra sympati. Foto: Skjermdump / NRK

– Det er klart at man synes litt synd på dem. De har vært veldig uheldig. Men det var åpenbart en risiko for at det kunne skje og til syvende og sist så er det myndighetene som bestemmer, sier Casper Ruud til NRK.

Ruud er selv ikke i isolasjon, men i karantene med mulighet for å trene utendørs opptil fem timer hver dag. Han var imidlertid isolert på hotellrommet i overkant av tre døgn da han først ankom og har derfor litt ekstra sympati for dem som nå to uker i isolasjon.

– Jeg merket allerede da at jeg gledet meg til å komme meg litt ut, så det er derfor man synes litt ekstra synd på dem som er i den 14 dagers fulle isolasjonen. Ikke minst før viktige turneringer så er ikke det ideelt.

30. januar slipper Ruud ut av sin egen karantenetid og kan leve nærmest som normalt.

«Verdens strengeste regler»

Tennisspillerne som har tatt turen «down under» var vel vitende om at de kom til å bli møtt av et svært strengt regelverk allerede før de dro.

– Vi har fått på plass de sterkeste og strengeste reglene som gjelder tennis, sa politiminister i delstaten Victoria, Lisa Neville etter at to spillere hadde testet positivt under en kvalifiseringsturnering til Australian Open.

Reglene innebærer:

Tre hoteller er pekt ut til å være karantenesteder for spillerne og støtteapparat.

Spillere og støtteapparat må ha testet negativt for koronaviruset før de flyr til Australia for deretter å gå i 14 dagers obligatorisk karantene i disse hotellene.

Personene i «boblen» kan ikke ha nærkontakt med personer utenfor, eller bytte hotell.

Spillerne i karantene vil ha mulighet til å forlate rommet fem timer per dag, men kun for å trene eller få behandling.

De vil kun få lov til å dra på trening etter å ha testet negativt på en dag to test. Spillerne vil bli testet daglig.

Spillere og støtteapparat som tester positivt vil bli innlosjert på et eget hotell og kan ikke delta på turneringen før personen har testet negativt.

Ruud synes Australia håndterer situasjonen godt, ikke bare innenfor tennis, men generelt og at det gjenspeiler seg i samfunnet ellers.

– Det er veldig strengt her som mange kanskje har fått med seg. Australia har vært ekstremt nøye med hvordan de har håndtert koronasituasjonen. Alle som kommer inn i landet må i 14 dagers karantene på et offisielt karantenehotell. Personlig synes jeg Australia har vært flinke med å håndtere det og vi ser tydelig at det ikke er noe særlig smitte her nede, sier Ruud.

Spillerne i diskusjoner

Flere spillere har imidlertid reagert på at de må i isolasjon etter «kun» å ha sittet på samme fly med noen som har testet positivt.

– Hva jeg ikke forstår er hvorfor ingen fortalte oss at hvis én person på flyet var positiv, så måtte hele flyet isoleres. Jeg ville tenkt meg om to ganger før jeg kom hit, skriver den kasakhstanske tennisspilleren Julija Putintseva på Twitter, og får støtte av rumenske Sorana Cirstea.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

REAGERER: Putintseva ønsker bedre informasjonsflyt. Foto: Alfredo Falcone / AP

– Jeg er enig ... hvis de hadde fortalt oss om reglene ville jeg ikke spilt i Australia. Jeg ville blitt hjemme. De fortalte oss at vi skulle fly med 20 prosent kapasitet, i seksjoner og at vi ville være nærkontakt kun hvis mitt lag eller min kohort testet positivt, svarer hun Putintseva på Twitter.

Cirstea understreker i en annen tweet at hun var under den forståelse at karantenebelagte spillere uansett skulle få fem timer utenfor hotellrommet til trening og behandling, men at reglene endret seg over natten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den newzealandske dobbel-spiller Artem Sitak forteller imidlertid i en video at dette var noe spillerne måtte regne med da de satte seg på flyet til Australia.

– Jeg vil oppklare noe. Vi hadde en samtale med Tennis Australia for cirka en måned siden. Ikke mange spillere deltok i samtalen, noe som var overraskende for meg, men det var sånn det var. Tennis Australia fortalte oss at risikoen vi tar, hvis noen tester positivt på flyet, er at det er opp til helsemyndighetene å avgjøre om de skal sette hele flyet i isolasjon, eller deler av flyet, sier Sitak i videoen.

– Djokovic er en dust

Tennisstjernen Novak Djokovic har meldt seg på diskusjonen og fremmet krav om blant annet forkortet isolasjonstid samt egne hus med private tennisbaner for spillerne i isolasjon. De australske myndighetene faller ikke for presset fra verdenseneren og gitt et klart og tydelig nei. Djokovic møter også motstand fra sine egne.

– Djokovic er en dust, skriver den frittalende australske tennisspilleren Nicholas Kyrgios etter å ha hørt Djokovic sine krav.

MODERERT: Novak Djokovic var i hardt vær etter å ha kommet med «krav»​​​​​​​. Nå beklager han. Her avbildet fra sitt hotellrom i Adelaide. Foto: MORGAN SETTE / AFP

Djokovic har imidlertid moderert seg etter kraftige reaksjoner i mediene og på sosiale medier. Han forklarer nå at det er ment som forslag og ikke krav. På onsdag sendte han ut en beklagelse for at han har virket både utakknemlig og egoistisk.

– Jeg vil uttrykke min takknemlighet til Tennis Australia, de australske myndighetene og lokalbefolkningen som er villig til å ta risikoen med oss for spillet vi elsker og de mange mulighetene det gir landets økonomi og befolkningen, skriver Djokovic i et lengre innlegg.

STRENG: Ruud erkjenner at regelverket er streng, men mener Australia har håndtert situasjonen godt.

Casper Ruud forteller at det ikke er mye verken spillerne eller turneringen kan gjøre ettersom det er myndighetene som har det siste ordet, og at man derfor bare burde akseptere situasjonen.

– Man må bare akseptere. Jeg tror ikke det kommer noe godt ut av å være for frustrert. Nå er ikke jeg i den situasjonen, men jeg vet at det er mange som er frustrert, men òg noen også takler det relativt greit.

– Jeg vasker aldri håret selv

Både isolerte spillere og spillere i karantene med fem timers treningsopphold har brukt tiden på hotellrommene til å være kreative. «Trick shots», Tik Tok-videoer og andre kortfilmer er hva stjernene byr publikum på, på sosiale medier. Capser Ruud har lagt ut følgende variant:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Andre, som kjæresten til tennisspiller Bernard Tomic, Vanessa Sierra er ikke like fornøyd med å være i karantene.

– Jeg vasker ikke håret mitt selv. Jeg har aldri vasket håret mitt selv. Det er bare noe jeg ikke gjøre, sier hun i en video som nå går viralt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sierra har mottatt drapstrusler etter at videoen ble publisert på grunn av hennes tilnærming til situasjonen. Hun har forklart at det hele var ment som en vits.

Spillere har også klaget på maten de får servert samt mangel på frisk luft. Spanjolen Roberto Bautisa Agut kommenterte karantenetiden i et TV-intervju, hvor han uttalte at det var som å sitte i fengsel, bare med WiFi. Han har beklaget for kommentaren i ettertid og forteller at den var tatt ut av sammenheng.

Australian Open sjef Craig Tiley melder imidlertid om at det store flertallet av utøverne både spiller på lag med det strenge regelverket og støtter det.

Slik situasjonen er nå skal turneringen fortsatt gå som planlagt med start 8. februar.