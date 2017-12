5000 tomme seter møtte håndballjentene: – Litt trist

– Det er litt trist. Jeg må si det, sier toppscorer Nora Mørk til NRK.

Ifølge arrangøren i Leipzig hadde 1263 tilskuere betalt for å se åttedelsfinalen mellom Norge og Spania, men trolig var det reelle tallet under 1000. Arena Leipzig, som ligger ved siden av svære Red Bull Arena, kan ta imot 6250 mennesker under håndball-VM.

Det betyr at rundt 5000 blå, ubesatte seter lyste mot håndballjentene som kom fra gruppespill og fulle tribuner i lille Bietigheim-Bissinge

– Jeg er glad for de norske som kom og støttet oss. Også vet jeg det er mange hjemme som ser på. Vi må ikke glemme det, sier Amanda Kurtovic.

Bytter by

Stine Bredal Oftedal peker på at gruppespillet i EgeTrans Arena utenfor Stuttgart var uvanlig bra besøkt. Også derfor ble publikumssvikten i starten på cupspillet en nedtur.

– Litt kjedelig, men jeg må ærlig innrømme at jeg glemte det litt etter hvert. Jeg syns det ble skapt god stemning likevel, og den lille gjengen vi hadde sto på bra, sier Oftedal og sikter til velkjente «Håndballens Venner».

GOD: Nora Mørk herjet tidvis da Norge slo ut Spania i Leipzig. Foto: NTB SCANPIX

Den norske troppen ankom Leipzig, en by på størrelse med Oslo, lørdag for å lade opp til åttedelsfinalen.

Allerede tirsdag formiddag reiser laget videre til Magdeburg der Russland venter i kvartfinalen neste dag. Målvakt Katrine Lunde har et avslappet forhold til hvor mange som kommer til å overvære den avgjørende duellen i GETEC Arena.

– Jeg tenker ikke så mye over slikt. Man ser det jo når man kommer inn, men vi hopper jo litt fra sted til sted så det er kanskje vanskelig for folk å planlegge. Vi vil gjerne ha full hele tiden, men vi er glade for de norske som var her.

Håndballkonkurs

Torsten Teichert er pressesjef for VM-arrangøren i vertsbyen Leipzig der fotballsatsingen finansiert av Red Bull har stjålet det meste av oppmerksomheten de siste årene.

Også han hadde ønsket seg flere tilskuere på åttedelsfinalen mandag kveld, men understreker at begge de tyske gruppespillskampene i Arena Leipzig ble solgt ut.

– Folk i Leipzig elsker sport, men da det kvinnelige håndballaget i byen gikk konkurs i fjor, påvirket det den generelle håndballinteressen noe. Synd, men slik er realiteten, sier Teichert.-