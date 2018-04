50 prosent sjanse for at Svendsen gir seg: – Det er en vanskelig avgjørelse

Emil Hegle Svendsen (32) har hatt en eventyrlig karriere med blant annet en hel drøss av VM- og OL-gull. Men etter noen magre år teller trønderen nå på knappene før neste sesong.

– Det er 50/50 slik det er nå, vi får se. Selvfølgelig er jeg gira på VM i Østersund neste år. Det var der jeg slo igjennom, så det frister veldig.

– Vi får se om jeg får gjort den jobben som skal til. Den jobben er massiv, så man må være motivert om man skal orke det, sier han.

Synes det var vemodig at Bjørndalen ga seg

Da han i dag tok på skiene for å gå NM i Lillehammer, var det 42 dager siden han sist gikk skirenn, under OL-stafetten i Sør-Korea.

Influensasykdom har sørget for tilnærmet null trening for 32-åringen frem til nå.

I mellomtiden har lagkamerat Ole Einar Bjørndalen, som ble vraket til OL, holdt en pressekonferanse hvor han avslørte at han er ferdig som toppidrettsutøver.

– Hvordan var det å se Ole Einar Bjørndalen gi seg?

– Det var et øyeblikk i norsk idrettshistorie. Det var spesielt å se han på den måten der. Han er ikke den personen som viser mest følelser og når han først gjør det ... du så at det betydde noe. Det var vemodig, men jeg tror det var en bra avgjørelse, sier Svendsen.

Han skulle ønske han hadde like mye motivasjon som Bjørndalen.

– Jeg har snakket masse med Ole Einar om trening og der er vi veldig like, men han har en ustoppelig motivasjon, mens jeg har er mer opp og ned motivasjon. Hvorfor det er sånn aner jeg ikke, sier han.

Ikke fornøyd med kroppen de siste årene

– Hva skal til for at du skal fortsette?

– Kroppen må fungere og hodet må være veldig motivert. Det er de to tingene som må på plass. De siste årene har kroppen vært halvveis, mens motivasjonen har vært bra. Det er en vanskelig avgjørelse å ta rett og slett.

Han er usikker på når avgjørelsen kommer.

– Jeg har ikke satt noen tidsfrist på det, jeg bruker den tiden jeg trenger. Jeg tror det er lurt å få ting litt på avstand, man blir ekstra mett etter en OL-sesong.

– Skal jeg satse så skal jeg satse 100 prosent. Da går jeg for gull i Østersund, sier Svendsen, som forteller at både familie og lagkamerater vil at han skal fortsette.