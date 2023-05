– Det er synd at vi ikke står sammen om å stå imot en sånn situasjon som skjer i verden nå. Jeg er kanskje beinhard på den måten, men jeg føler at det er litt svart eller hvitt. Selv om det kanskje er et nøytralt flagg, så vet alle at det er en russer man kjemper mot, sier Marvik til NRK.

Neste sommer arrangeres OL i Paris og i de fleste idrettene er kvalifiseringen godt i gang.

Det er ikke avklart om russiske og belarusiske utøvere kan stille der, men en rekke særforbund har allerede åpnet opp. Totalt 31 særforbund har idretter med i sommer-OL.

I tillegg kommer boksing, hvor IOC har suspendert Det internasjonale bokseforbundet (IBA) og selv står ansvarlig for kvalifiseringen og gjennomføringen i Paris.

NRK har gjort en kartlegging av de enkelte særforbundene og i skrivende stund har 14 av 31 forbund sagt ja til at russiske og belarusiske utøvere kan delta under nøytralt flagg.

Disse idrettene har åpnet for retur under nøytralt flagg Ekspandér faktaboks 10. mars 2023: Fekting

30. mars 2023: Bordtennis

3. april 2023: Taekwondo

4. april 2023: Bryting

6. april 2023: Skateboard

13. april 2023: Triatlon

19. april 2023: Moderne femkamp

21. april 2023: Bueskyting

24. april 2023: Skyting

29. april 2023: Padling og judo

3. mai: Sykling. De hadde fra før et vedtak som utestengte lag/landslag, men de har latt utøvere konkurrere under nøytralt flagg siden krigens start.

5. mai: Golf Tennisforbundet støttet seg til utestengelsen av landslag og forbund fra start av krigen, men har hele tiden latt utøverne konkurrere under nøytralt flagg. I fotball, håndball og volleyball kan russiske og belarusiske utøvere fremdeles konkurrere internasjonalt for utenlandske klubblag. I fotball er russiske klubber og landslag utestengt, mens belarusiske klubber og landslag ikke er utestengt.

I tillegg er det ytterligere fem forbund som nå enten har satt ned en arbeidsgruppe eller som har varslet et vedtak innen kort tid.

– Rett og slett feil for meg

Det internasjonale bryteforbundet (UWW) er blant dem som har åpnet for en retur av russiske og belarusiske utøvere under nøytralt flagg.

– Hvis jeg møter en som egentlig representerer Russland i kommende mesterskap, så er jeg usikker på om jeg kommer til å bryte den kampen, sier Marvik.

USIKKER: Marvik vet ikke om han kommer til å bryte kamper med russiske utøvere dersom de slipper til under nøytralt flagg. Foto: Javad Parsa / NTB

Årsaken er at «Tåsenplogen» vil vise sin støtte til Ukraina.

Han hevder at flere av hans russiske og belarusiske brytekolleger legger ut bilder i sosiale medier der de er avbildet med både Vladimir Putin og andre mektige topper i militæret. Han mener det ikke er noen tvil om at de russiske lederne har god kontakt med bryterne fra sin egen nasjon.

– Det blir rett og slett feil for meg å bryte mot en representant fra de nasjonene, sier Marvik.

– Sport skal på en måte ikke gå utover politiske, religiøse saker, mens her er det veldig mye politikk inne i bildet. Derfor er det også enda et poeng for at man ikke skal tillate en deltakelse, sier han videre.

– I en reell verden er det ikke slik

Richard Ordemann kan også møte russiske og belarusiske utøvere i nærkamp i løpet av kort tid. Det internasjonale taekwondoforbundet (WT) åpnet i starten av april for russiske og belarusiske utøvere. Da ble VM trukket som første arrangement de kunne delta i, et mesterskap som arrangeres i aserbajdsjanske Baku og starter 29. mai.

Han mener at NRKs kartlegging som viser at 14 av 31 forbund har sagt ja viser at idretten er splittet.

– I en ideell verden er nøytral nøytral og ingen har gjort noe galt mens de var utestengt. Men i en reell verden er det ikke slik, sier Richard Ordemann til NRK.

Taekwondoutøveren var med i medaljekampen i OL i Tokyo, hvor det endte med at han tapte i bronsefinalen.

OLYMPISK UTØVER: Her er Ordemann (t.v.) like etter tapet i bronsefinalen i OL. Foto: MURAD SEZER / Reuters

– Jeg vet ikke hvor man vil legge seg. Jeg legger meg mer på en reell verden, hvor de som kalles nøytrale ikke nødvendigvis er nøytrale og hva de har gjort bak lukkede dører kanskje ikke kommer frem, sier Ordemann.

Det er foreløpig ikke kjent om det faktisk vil være russiske eller belarusiske utøvere til stede i Baku. Hverken det russiske forbundet eller det internasjonale forbundet har svart på NRKs spørsmål om en mulig deltagelse i mesterskapet.

– Hvis jeg blir trukket ut (mot en russer eller belaruser), så har jeg ikke noe problem med det, egentlig. Det som en vanlig arbeidsdag. Hvordan det blir for en ukrainer, det vet jeg ikke. Det tror jeg er ganske individuelt, sier Ordemann.

– Tror de føler et stort press

Et forbund som foreløpig ikke har sagt ja til russisk og belarusisk deltagelse er Det internasjonale roforbundet (WR). I april opplyste de om at det var satt ned en arbeidsgruppe som skulle komme med en avgjørelse innen rimelig tid.

Roer Kjetil Borch mener IOC med anbefalingene fra mars har lempet ansvaret over på særforbundene.

– Samtidig så sitter IOC med makten om hvilke idretter som skal tilvelges hvor mange plasser i fremtidige OL. Det er helt klart en forventning om at de skal inkludere disse to statene inn mot OL i Paris.

IKKE AVGJORT: For Borch og resten av roerne er det fortsatt usikkert om de møter russiske utøvere i nær fremtid. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Oskar Marvik omtaler det som en «ansvarsfraskrivelse» fra IOC. I UWW er i dag to av fem visepresidenter russiske.

– Det blir på veldig mange måter inhabilt og feil, mener Marvik.

Han hevder visepresident Mikhail Mamiasjvili har presset hardt for at det skal åpnes opp for russiske og belarusiske utøvere.

– Jeg tror UWW føler et stort press fra andre nasjoner på deltakelse, men at de også har et stort press fra andre i styret i sitt særforbund om å gi grønt lys. Det er veldig komplekst hele saken og det er dumt av IOC å gjøre en form for ansvarsfraskrivelse, sier Marvik.

Har ikke tatt OL-avgjørelse

Det var 28. februar i fjor at Den internasjonale olympiske komité (IOC) anbefalte å utestenge alle russiske og belarusiske utøvere fra internasjonale konkurranser på grunn av den pågående krigen i Ukraina.

Siden har IOC tatt flere steg mot en retur, blant annet 28. mars i år. Da kom de med anbefalinger knyttet til hvordan internasjonale særforbund kan slippe «utøvere med russisk eller belarusisk pass» tilbake som nøytrale utøvere.

Foreløpig har IOC skjøvet på endelig en beslutning om russisk og belarusisk deltagelse i OL i 2024 og 2026.

– IOC vil ta en avgjørelse når tiden er riktig for det, etter eget skjønn, og uten påvirkning av resultatene fra tidligere kvalifiseringskonkurranser til OL, uttalte de til NRK i slutten av april.

Konfrontert med at det omtales som en ansvarsfraskrivelse å komme med anbefalinger til forbundene uten at de selv har tatt en avgjørelse, svarer IOC at de ikke svarer på individuelle kommentarer. Videre skriver de at de ønsker initiativene fra forbundene og Foreningen for sommerolympiske forbund (Asoif) med å strømlinjeforme prosessen velkommen.

IOC har tidligere klargjort at de ikke vil be særforbund om å gjøre om på kvalifiseringssystemet der russiske og belarusiske utøvere ikke har kunnet delta i kvalifiseringskonkurranser på grunn av krigen.