41 vektløftere utestengt fra EM - skylder på datatrøbbel

– Det er bra at vi utestenger de som jukser, men det er ikke bra at vi har mistet så mange uskyldige utøvere, sier Tom Goegebuer til Inside The Games, som først hadde nyheten om utestengelsene.

Goegebuer er selv tidligere olympisk vektløfter, og sitter i dag i det internasjonale vektløfterforbundets antidoping-komité.

Han sikter til nyheten om at hele 41 utøvere fra 18 nasjoner har fått startnekt i EM, som arrangeres i Georgia og startet lørdag.

Årsaken for utestengelsene har skapt diskusjon i miljøet. Utøverne har nemlig brutt den såkalte meldeplikten, men vektløfterne selv mener at dårlige datasystemer må ta skylden.

Skylder på tekniske problemer

Et av kravene som det internasjonale antidopingbyåret WADA har til alle toppidrettsutøvere, er å få vite hvor i verden de befinner seg fra dag til dag - slik at de i én time om dagen kan være tilgjengelige for eventuelle dopingtester.

Denne informasjonen skal alle utøvere plotte inn i et datasystem som kalles ADAMs.

I dette tilfellet hadde vektløfterne en frist omtrent to måneder før EM til å melde inn hvor de skulle befinne seg de neste ukene. Men det skal de 41 utestengte utøverne ikke ha gjort.

Ifølge Inside The Games skal en rekke av utøverne ha skyldt på at de møtte på tekniske problemer da de skulle legge informasjonen i datasystemet, og at de derfor ikke rakk fristen.

Den norske visepresidenten i det europeiske vektløfterforbundet, Tryggve Duun, bekrefter til NRK at det stemmer at 41 utøvere er utestengt, og at mange sier de ikke greide å logge på systemet.

Det er allerede kåret flere europamestere i Batumi i Georgia. Her jubler Elena Ramona Andries fra Romania etter å ha vunnet sin klasse foran Kristina Sobol fra Russland og Giorgia Russo fra Italia. Foto: ZURAB KURTSIKIDZE / EPA

70 utestengt før VM

Det samme skjedde også før forrige VM i vektløfting. Da fikk over 70 vektløftere beskjed om at de ikke fikk delta i mesterskapet. Også da skyldte flere på feil med datasystemet.

WADA og det internasjonale vektløfterforbundet (IWF) er enige i at uansett om det skulle stemme at noen har hatt datatrøbbel, kan det ikke regnes som en god nok unnskyldning.

Forbundet har de siste årene prøvd å rydde opp i sportens dopingproblemer. Sportens omdømme har lenge vært dårlig, spesielt etter at over 50 prøver kom tilbake som positive etter retesting fra OL i 2008 og 2012.

– IWF er fast bestemt på å beskytte rene utøvere, ikke bare ved å lage tøffe regler, men også ved å strengt håndheve dem, sier Attila Adamfi, generalsekretær i IWF, ifølge Inside The Games.

– Vi vet at systemet ikke er perfekt, men å si «jeg hadde tekniske problemer», er ikke en unnskyldning vi kan akseptere, legger han til.

Ingen norske utestengt

Norge har flere vektløftere med i EM, men ingen av utøverne som er utestengte er norske.

– Vi har veldig gode rutiner på den innmeldingen, så vi har ikke fått noen problemer med det, sier landslagstrener og sportssjef i det norske vektløfterforbundet, Jarleif Amdal.

Han medgir at han likevel kan se for seg at noen kan ha fått trøbbel med datasystemet, som det også tidligere har vært klager på - også fra andre idrettsmiljøer enn vektløftig. Det samme systemet brukes for alle idretter.

– Vi opplever også at det er ganske tungvint, så det er en ting vi kan støtte. Vi har ofte problemer med å logge inn, for eksempel. Appen de har laget er også ganske lite brukervennlig, sier Amdal, før han understreker:

– Men vi ser også nødvendigheten med å ha et slikt system, og ideen med det er god. Systemet er jo en forutsetning for at vi skal kunne konkurrere på samme grunnlag.

Regner med tekniske problemer

Den norske landslagstreneren forteller at problemene med appen er såpass velkjente at det norske laget alltid planlegger med ekstra god tid før de skal legge inn informasjonen.

Marit Årdalsbakke er et av de norske håpene i EM. Foto: Ola Bergheim

– Vi er veldig tydelige på det. Vi tar alltid høyde for at det kan være tekniske problemer, så vi setter gode frister, sier Amdal.

Norge har syv utøvere i EM.

Sarah Orteza Hovden Øvsthus, Rebekka Tao Jacobsen, Sol Anette Waaler, Ine Drabløs Andersson, Marit Årdalsbakke, Ruth Nanozzi Kasirye og Kim Eirik Tollefsen utgjør den norske troppen.

– Alle de norske utøverne er i veldig god form. En medalje hadde vært fantastisk, men det er en tøffere konkurranse i år enn i fjor, for da var syv nasjoner utestengt. Men jeg ser at det er gode muligheter for gode resultater, sier Amdal.

Mesterskapet er en del av den pågående OL-kvalifiseringen.