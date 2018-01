389 russere godkjent for mulig OL-deltakelse

Av 500 opprinnelige kandidater er 111 valgt bort av et panel som skal sile ut utøvere som ikke oppfyller de strenge kravene som ble satt da IOC i desember åpnet for at russere kan få delta selv om Russland som nasjon er utestengt fra lekene.

Færre enn 20 prosent av de gjenværende utøverne var med i Sotsji-lekene for fire år siden, og selvsagt er ingen av utøverne som ble straffet av Oswald-kommisjonen kommet gjennom nåløyet. De ble alle utestengt fra alle framtidige OL.

I en pressemelding fra IOC påpekes det at det fortsatt gjenstår flere hindre for de 389.

Invitasjon

Russlands OL-komité, som inntil videre er suspendert av IOC, inviteres likevel til å foreslå hvilke av de 389 utøverne som er godkjent som «rene» som skal inviteres til OL for å fylle de oppnådde kvoteplassene i ulike idretter og øvelser.

Først under et møte i Pyeongchang 27. januar vil den endelige listen over utøvere som får delta som «olympisk utøver fra Russland» (OAR) bli ferdigstilt og offentliggjort.

Før den tid kan man ikke si hvor mange russere som får konkurrere i vinterlekene i Sør-Korea. Uansett får de ikke delta med russiske nasjonalfarger, drakter, flagg eller nasjonalsang.

Vanskelig

– Gruppen som har vurdert utøverne har tatt sin oppgave svært alvorlig. Det var ikke lett å utarbeide denne listen, men vi ville være helt sikre på at bare rene utøvere fra Russland kan inviteres til å delta i Pyeongchang-lekene, sier Valérie Fourneyron, som har ledet gruppen.

– Vi har sett nøye på alle bevisene i McLaren- og Schmid-rapportene, avgjørelsene i disiplinærkommisjonen ledet av Denis Oswald, informasjon fra WADA, internasjonale særforbund og gruppen som står for dopingtesting før OL.

Hun sier at russerne som har sluppet gjennom første nåløye har vært underlagt det strengeste testregime noensinne. Ingen av dem har noen gang vært utestengt for brudd på antidopingreglementet.