336 bom og fem mil med strafferundar

Dei siste dagane har den isete og grusete snøen vore den største utfordringa for skiskyttarane i Oberhof. I dag var det vinden som vart avgjerande. 60 av dei aller beste skiskyttarane i verda stilte til start. I gjennomsnitt fekk dei meir enn fem bom kvar.

– Det synest ikkje på TV, men det er eit helvete å gå her, for det er så motvind og vind at det er skikkeleg utfordrande, seier Tiril Eckhoff.

Tåke er vanleg i Oberhof. Det var det denne veka, men også tidlegare. Her frå ein stafett i 2018, der Tarjei Bø forsøker å treffe blinken. Foto: ROBERT MICHAEL / AFP

60 løparar - 336 bom

Ho innrømmer at vinden var til å leve med så lenge ho skaut fullt hus. Men på tredje skyting var det full stopp.

– Eg synest det var veldig kult etter dei to første skytingane, men så synest eg ikkje det var så kult å gå tre strafferundar. Det er mykje vind, men eg er glad for at eg får med meg den siste skytinga med fire treff. Det synest eg var bra, seier Eckhoff, som til slutt slo lagvenninne Marte OIsbu Røiseland i spurten og tok andreplassen, trass fire bom.

For Eckhoff var ikkje åleine om å bomme i dag. Til dømes fekk russiske Svetlana Mironova ti bom og lagvenninna Larisa Kuklina 11 bom. Av dei 60 som stilte til start fekk til saman 336 strafferundar, noko som vert fem mil ekstra å gå for løparane som også måtte slite med motvind. Også dei åtte norske til start hadde fem bom i snitt og 40 bom til saman.

– Det verste var kanskje dei siste 700 meterane inn mot standplass. Den var knallhard å gå åleine kvar runde, seier Eckhoff.

Det er ingen snø utanfor løypene i Oberhof, og lite snø i løypa. Ola Lunde er kritisk til å la Oberhof arrangere verdscup i skiskyting. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Lunde er kritisk til Oberhof

NRK skiskyttarekspert Ola Lunde er kritisk til arrangørane i Oberhof og Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) som gjev arrangementet til dei tyske arrangørane.

– Slik det ser ut no om ein ikkje har betre snødepot, eller rein snø, så må ein vurdere dette. Publikum er det beste her, og det er bra, men dei må ha meir snø og kvalitetssnø, seier Lunde.

Tarjei Bø fekk også ein røff dag med sju bom, men meiner det handlar mest om han sjølv.

– Det er tøffe tilhøve, og ein kan vere heldig uheldig med når ein kjem inn til skyting. Men Fourcade (som skaut to bom) leverer jo, og damene våre leverte før i dag. Og Johannes (Dale, som skaut fire bom) gjorde det same no, så det er fullt mogleg om du er god nok, seier Bø.

Kampen om dei gule trøyene

Dei norske løparane har hatt ein god sesongstart, men må likevel sjå at begge dei gule trøyene som viser kven som leiar verdscupen ikkje tilhøyrer nordmenn lengre.

Kvinnetrøya har italienske Dorothea Wierer ei knapp leiing på, medan franske Martin Fourcade i dag tok over trøya frå Johannes Thingnes Bø, som er heime med si høggravide kone. Men nordmennene har god tru på å vinne trøyene tilbake.

– Det blir ein tøff kamp vidare. Me kan heldigvis stryke to løp, og eg satsar på at dei to i helga er dei som vert strokne når sesongen er slutt, også må eg berre få trent litt dei neste dagane og finne forma, seier Tarjei Bø.

Martin Fourcade har måtte nøye seg med å vere i skuggen av Johannes Thingnes Bø denne sesongen. Men i Bøs fråvære tok Fourcade både to sigrar og den gule trøya frå nordmannen. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT

Han låg best an til å ta over leiartrøya frå veslebror Johannes Thingnes Bø denne helga. Men med to dårlege renn klarte ikkje Tarjei Bø å gå forbi broren. I staden for falt han nedover lista og ligg no på ein fjerdeplass. Men han trur ikkje Fourcade kan slå seg til ro med den gule trøya.

– Det snur fort. Plutseleg er det han som har ei dårleg helg, slik han hadde før jul. Me må alle tole å få den i trynet, også må me reise oss og slå tilbake, seier Bø.

Røiseland har trua på Eckhoff

Franske Fourcade har innsett at ein ikkje kan ta den gule leiartrøya for gitt.

– I byrjinga av karrieren min hadde eg trøya meir enn eg hadde venta meg. Det var på ein måte enkelt å få den. Eg hadde den frå første til siste konkurranse i sesongen. Men då eg mista den førre sesong forstod eg kor van eg hadde blitt med det. No vil eg forsøke å behalde den lengre, seier Fourcade, som no skal forsvare trøya i Ruhpolding neste veke.

I dameklassen er det jamt mellom Tiril Eckhoff og Dorothea Wierer. Italienaren har levert jamne resultat, og det kan difor vere ein fordel for Eckhoff at to renn skal strykast på slutten av sesongen. Marte Olsbu Røiseland har trua på lagvenninna.

– Tirill er i god flyt, og alt kan skje. Tipper Dorothea er litt bitter no. Så det er berre til å utnytte det, seier Røiseland om fjorårets verdscupvinnar frå Italia som har møtt sterk motstand frå dei norske jentene.

Verdscupen held fram frå tyske Ruhpolding neste, og startar med sprint for kvinner på onsdag. I Ruhpolding er det meldt null nedbør, ingen vind og strålande sol.