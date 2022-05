31 VM- og OL-medaljer mot fem: Ekspert mener én ting bør gjøres

Mandag presenterte Skiforbundet langrennslandslagene for sesongen 2022/23.

Fra før var det allerede klart at Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla legger opp. I tillegg ble det nå klart at Ingvild Flugstad Østberg ikke får fortsette.

– Helsesituasjonen er fortsatt sånn at landslaget ikke er et sted å være. Vi håper å se henne på ski i vinter, sier langrennsjef Espen Bjervig om Østberg.

UTE AV LANDSLAGET: Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det betyr at tre kvinner som totalt har tatt 31 VM- og OL-medaljer de siste årene, ikke er på landslaget lenger.

Igjen står Heidi Weng og Ragnhild Haga som de eneste utøverne som har tatt individuelle medaljer i de prestisjefulle mesterskapene. Fem medaljer har Weng og Haga tatt.

Ekspert Torgeir Bjørn er spent på hvordan dette vil påvirke norsk langrenn framover.

– Det blir et helt nytt kapittel, nå når alle disse største stjernene har lagt opp i løpet av en kort periode. Det betyr at vi har mistet flaggskipet både på distanse gjennom Therese, og i sprint gjennom Maiken. Nå må de andre stå frem og utvikle seg som løpere hvis vi skal ta individuelle gull framover, sier Bjørn til NRK.

Han mener én ting bør gjøres.

Johaug-kultur

På kvinnesiden er det fremdeles usikkert hvem som blir trener. Etter årets sesong sluttet Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad, og det er ennå ikke klart hvem som tar over.

Bjørn mener at de nye trenerne som kommer inn har en mye større oppgave foran seg.

– Jeg tror det blir viktig å etablere en ny kultur. Det er først og fremst Therese Johaugs kultur vi må bringe inn i norsk damelangrenn. Da trenger vi et trenerteam bestående av to, der den ene har lang erfaring, kjenner systemet fra før og gjerne har vært trener på topplan før, og en ung entusiastisk trener som kan være med i tillegg, fordi løperne trenger mer daglig oppfølging enn tidligere, sier Bjørn.

SPENT: Ekspert Torgeir Bjørn mener det blir en helt ny hverdag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Siden damelandslaget består av ett felles landslag, og ikke to, som på herresiden, mener Bjørn at mer spissing må til for å dyrke frem de individuelle vinnerne.

– Jeg tror at litt endring i trening må til. Det har vært en tendens at det har blitt en mellomting mellom distanse og sprint, så man har blitt litt halvgod i alt. Jeg tror man må dyrke gode distanseløpere og sprintere framover. Det trenger vi, hvis vi skal utfordre Ebba Andersson og Frida Karlsson på distanse, Jonna Sundling, Maja Sundqvist og kompani i sprint, sier han.

Likevel er det et snev av glede hos langrennseksperten.

– For internasjonal damelangrenn ser framtiden veldig lys ut. Dette har mange nasjoner drømt om i lang tid, at vi ikke skal ha en løper eller to som er klart bedre enn andre. Vi kommer til å få mange spennende konkurranser fremover, sier Bjørn.

KLARE: Elitelandslaget kvinner ble presentert tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Medaljer Ekspandér faktaboks Disse har tatt individuelle OL- og VM-medaljer frå forrige landslag. Nå forsvinner Johaug, Caspersen Falla og Flugstad Østberg, og Heidi Weng og Ragnhild Haga er igjen. Therese Johaug: 14 individuelle VM-medaljer

5 indviduelle OL-medaljer

3 Tour de Ski-seirer Maiken Caspersen Falla: 5 individuelle VM-medaljer

2 individuelle OL-medaljer Ingvild Flugstad Østberg: 3 VM-medaljer

2 individuelle OL-medaljer

1 Tour de Ski-seier Heidi Weng: 1 OL-medalje

3 VM-medaljer

2 Tour de Ski-seirer Ragnhild Haga: 1 OL-medalje Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia

Fullstendig uttak

Dette er langrennslandslagene for kommende sesong.

Elitelandslaget:

Sprint, herrer:

Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Erik Valnes, Sindre Bjørnestad Skar, Håvard Solås Taugbøl og Even Northug.

Trener: Arild Monsen.

Northug er ny for sesongen.

– Det er gledelig å ønske siste blad Northug med oss, sier Monsen på pressekonferansen.

INNE: Even Northug er tatt opp på elitelandslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Distanse herrer:

Martin Løwstrøm Nyenget, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Didrik Tønseth.

Trener: Eirik Myhr Nossum.

– Jeg er veldig glad for å ha Didrik tilbake på laget. Nå har vi økt fra seks til sju, sier Nossum.

TILBAKE: Didrik Tønseth (30). Foto: Geir Olsen / NTB

Kvinner:

Ane Appelkvist Stenseth, Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Anna Svendsen, Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Helene Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Julie Myhre, Marte Skaanes og Ragnhild Haga.

Trener: Ukjent.

– Ny start og nye muligheter. Det gleder jeg meg til. Jeg har lært mye av hva som er bra på og utenfor lag. Nå slipper jeg å bestille flybilletter selv, og jeg gleder meg til å være en del av et større lag, sier Haga.

VETERAN: Ragnhild Haga (31) er også tilbake på elitenivå. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Para:

Indira Liseth, Vilde Nilsen, Trygve Toskedal Larsen, Thomas Karbøl Oxaal og Ole-Martin Lid (ledsager).

KLAR: Indira Liseth er tent på å ta fatt på ny sesong. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rekruttlandslaget:

Kvinner:

Hedda Østberg Amundsen, Margrethe Bergane, Karoline Simpson-Larsen, Kristin Austgulen Fosnæs, Maria Hartz Melling, Synne Arnesen.

Menn:

Håvard Moseby, Andreas Fjorden Ree, Jon Rolf Skamo Hope, Iver Tildheim Andersen, Lars Agnar Hjelmeset, Martin Kirkeberg Mørk.

Trener: Torstein Drivenes og Jacob Walther.