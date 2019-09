25 000 så Reiten debutere for Chelsea på Stamford Bridge

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mer enn 40 000 gratisbilletter til serieåpningen i England var revet vekk før kampstart. Selv om ikke stadion fylte seg helt opp, var det solid oppmøte da Guro Reiten fikk sin første seriekamp for Chelsea.

MATCHVINNER: Bethany England klinte til fra 20 meter og satte ballen oppe i det høyre hjørnet. 25-åringen scoret kampens eneste mål. Foto: PAUL CHILDS

Det var nyopprykkede Tottenham som var første hinder for de blåkledde, og Reiten og co. innfridde forventningene og vant 1–0 etter en perlescoring av Beth England i det fjerde minutt.

Maren Mjelde spilte også hele kampen, mens Maria Thorisdottir satt på benken.

Traff stolpen

Reiten var usannsynlig nære å øke Chelseas ledelse i andreomgang da hun headet ballen i stolpen før hun satte sin egen retur like til side for mål. Den tidligere LSK-spilleren hadde ikke marginene på sin side i debuten, men viste at hun kan skape sjanser.

Den norske teknikeren kunne score på overtid også, da hun ble spilt opp av Ji So-yun og var alene med keeper, men Reiten mistet balansen og avslutningen var svak.

Solid publikumsrekord

24 564 tilskuere er fem ganger så mange som den forrige rekorden til Chelseas damelag, men det er likevel 6000 færre enn det var på lokaloppgjøret mellom Manchester City og Manchester United lørdag.

Til sammenligning er publikumsgjennomsnittet på toppseriekamper i Norge på rundt 300.

Chelseas damelag spiller vanligvis på Kingsmeadow med 4500 tilskuerplasser, men siden det er landslagspause for herrene kunne kvinnene innta de store Premier League-arenaene i serieåpningen.

Flere nordmenn i aksjon

Også Kristine Leine fikk sin debut i den engelske superligaen søndag. Den 23 år gamle norske landslagsstopperen startet for sin nye klubb Reading i serieåpningen mot Liverpool.

Amalie Eikeland startet på benken, men kom inn i det 58. minutt. Reading vant kampen 1-0.