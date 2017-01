200 russiske friidrettsutøvere navngitt i dopingrapport

McLaren-rapporten som ble offentliggjort i fjor hevder at det var et statlig styrt dopingsystem i russisk idrett, og nå sier talsmenn for IAAF at russere som ønsker å delta i internasjonale konkurranser i friidrett som VM i London i august, må søke som nøytrale utøvere.

De som søker kommer til å bli sjekket opp mot den listen McLarens etterforskere har sendt IAAF.

Russiske friidrettsutøvere har vært utestengt av Det internasjonale friidrettsforbundet siden 2015, og det er lite som tyder på at sanksjonene blir hevet med det første.

Derfor har IAAF sendt en rekke kriterier til Det russiske friidrettsforbundet om hva som kreves for at russiske enkeltutøvere kan få delta internasjonalt.

«En av kriteriene som vil bli tillagt stor vekt, er at de utøverne som søker må godtgjøre at de ikke på noen måte har vært involvert i russernes forsøk på å skjule dopingmisbruk. De må bevise at de, verken med eller uten kjennskap til det som har foregått, har spilt noen rolle i regimets forsøk på å hindre adekvate systemer for å beskytte den rene utøveren», forklarer IAAF i en skriftlig uttalelse.

Strenge krav

Det er liten tvil om at russere som ønsker å bli vurdert som nøytrale utøvere må oppfylle en del svært strenge krav stilt av IAAF, der briten Lord Sebastian Coe er president.

«Det er viktig å merke seg at McLarens etterforskere har sendt oss navn på 200 utøvere, og denne listen blir et viktig redskap å forholde seg til når utøvere som søker nøytral status skal vurderes. De bevisene som ligger i dette, og den kunnskapen man har fra andre kilder, blir vurdert samlet for hver enkelt utøver som søker», heter det videre i uttalelsen fra IAAF.

Men det stopper ikke med dette. Også de folkene som står rundt og er nære støttepersoner for utøverne blir sjekket.

«Vi vil se på om trenere, leger eller andre støttepersoner utøveren har med å gjøre har vært innblandet i doping på noen som helst måte. Det er også et viktig kriterium», skriver IAAF.

Antall dopingprøver

IAAF har også bestemt seg for å sjekke hvor mange dopingprøver den enkelte søker har avgitt, og under hvilke omstendigheter prøvene er gitt.

Hver stein skal snus før en utøver får klarsignal og kan stille som nøytral deltaker i internasjonale mesterskap og andre konkurranser.

I forbindelse med OL i Rio ble totalt 110 russiske utøvere nektet deltakelse på grunn av den omfattende dopingsaken som er blitt avdekket. De fleste av disse kom fra friidretten.

Den foreløpig siste McLaren-rapporten kom i desember. Der ble det hevdet at mer enn 1000 russiske utøvere har vært involvert i dopingsystemet som det russiske sportsdepartementet har administrert.

Det hører med til historien at russiske myndigheter har benektet en hver kjennskap til at det skal ha foregått omfattende dopingmisbruk under statlig kontroll i landet.