20 000 feiret i Paris

Paris ble fylt av kinaputter, bluss, gledestårer og sang etter at Frankrike ble klar for søndagens VM-finale. Ifølge FourFourTwo var det samlet ca 20 000 fans og 1200 politifolk på et avgrenset område. På grunn av terrorfrykt er dette første gang i VM politiet har tillatt en slik samling under VM.