– Dette er en gledens dag, sier styreleder i Asker fotballklubb, Steinar Bustad.

Han har fulgt Sander Berges reise fra Asker og ut i Fotball-Europa. En reise som torsdag kveld førte 21-åringen til selveste Premier League og Sheffield United.

Og hjemme i Asker høster moderklubben godt av millionovergangen til verdens beste liga.

GLAD: Sportslig leder i Asker Fotballklubb, Rolf Magne Walstad. Foto: Asker Fotballklubb

Som VG og Budstikka har omtalt tidligere får nemlig Asker penger fra overgangen gjennom en overgangsklausul de sikret seg da Berge i sin tid ble solgt til Vålerenga.

Flere belgiske og britiske medier spekulerer i at overgangssummen er mellom 200 og 250 millioner kroner.

I tillegg får Asker såkalte solidaritetsmidler som utløses når spillere under 23 år selges. Det innebærer at alle klubber som spilleren har vært innom fra han var 12 år får dele en pott på fem prosent av den totale overgangssummen.

Sander Berge spilte i Asker fra han var 12 til 17 år.

– Det blir flere millioner, sier sportslig leder i Asker, Rolf Magne Walstad, til NRK.

Det er sårt trengte penger for klubben.

– Det betyr en hel masse. Det har vært beintøft økonomisk etter nedrykket fra 1. divisjon i 2011. Det har vært tøffe år og vi har helt siden da slitt med gammelt underskudd, sier Walstad.

Asker Fotball la ut denne meldingen på Twitter da Sander Berge ble klar for Sheffield United:

Rundt fem millioner

Siden Walstad ikke vet hvordan avtalen mellom Genk og Sheffield United er utformet vet ikke den sportslige lederen nøyaktig hva Asker kommer til å få. Heller ikke når pengene kommer.

– Men det jeg kan si, er at de spekulasjonene som har vært i media ikke er helt på viddene. Det nøyaktige beløpet det spekuleres i er ikke helt skivebom.

Dersom salgssummen viser seg å være på rundt 200 millioner kroner, og Asker sitter igjen med totalt rundt 2,5 prosent, slik VG og Budstikka skriver, vil det si minst fem millioner kroner i klubbkassa.

– Pengens skal gå til langsiktig sportslig satsing. Det er ikke noe poeng å svi av mest mulig i 2020, for å si det sånn, sier Walstad.

Sander Berge Ekspandér faktaboks Født: 14. februar 1998

Fra Asker

Klubber: Asker, Vålerenga, Genk, Sheffield United

A-landslagsdebut: 27. mars 2017

– Han sender oss drakter og kommer på besøk

Sander Berge er trolig veldig glad for at noen millioner havner hos moderklubben. For ifølge styreleder Steinar Bustad er Berge veldig opptatt av Asker Fotball.

– Han sender oss signerte drakter og kommer på besøk når han er hjemme, sier Bustad.

Berge selv gleder seg stort til å ta fatt på et nytt og stort kapittel i karrieren.

– Jeg er stolt av å stå her i dag. Det har alltid vært en drøm å spille i Premier League, sier han til Sheffield United TV.

Nordmannen blir klubbens dyreste spiller.

– Jeg føler at jeg får tillit i klubben. Jeg er takknemlig og klar for å gi noe tilbake, sier han om overgangssummen.

Første mulighet til å vise seg frem blir lørdag klokken fire når Sheffield United møter Crystal Palace borte.

Den kampen kommer nok også til å bli vist i Asker.