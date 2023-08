19-åring sjokkerte i VM-løp: – Det er vakkert

Nesten umiddelbart ut fra start satte latviske Agate Caune fart. 19-åringen tok nylig EM-gull i U20-klassen på øvelsen og det var ingen som fulgte etter.

Tidlig hadde hun en fart som gjorde at hun var nær et tidsskjema til 14.30.

– Jeg er veldig skeptisk. Hvis hun løper 14.30 solo i denne varmen ... Som 19-åring, i VM-debuten. Da tror jeg vi må gå ned fra kommentatorplass og ta henne i hånden og gratulere etterpå. Det skal egentlig ikke gå an, sa NRK-kommentator Jann Post tidlig i løpet.

Caune fikk en enorm ledelse underveis i løpet.

– Hun leder med halve VM-stadion, sa Post underveis.

Inn på de siste 1000 meterne hadde hun fremdeles en luke på 100 meter. Men så begynte kreftene å svinne hen.

Stortalentet stikker fra start Du trenger javascript for å se video.

Med 150 meter igjen ble hun hentet inn av regjerende verdensmester Gudaf Tsegay, men Caune kjempet seg inn til en fjerdeplass og tok seg dermed til en VM-finale på 5000 meter.

Caune løp inn til tiden 15.00,48, som er en personlig rekord med snaut tre sekunder.

– En 19-åring i et sololøp i et forsøk i et VM. Det er vakkert, sier Post etter løpet.

– La denne dagen være kjent som dagen vi alle ble Agate Caune-fans, skriver Citius Mag-journalist Kyle Merber på X/Twitter.

Fokuserte på seg selv

– Jeg løp fra starten, for jeg klarer ikke å løpe fort i starten, så rolig, og så raskt igjen. Det passer ikke for meg. Jeg må sette fart fra start. Jeg klarte det, jeg sprang en ny personlig rekord og er i finalen, sier Caune til NRK.

– Var du redd for at de andre skulle hente deg tidligere?

– Ja, selvsagt. Jeg vet at de andre er veldig raske. Deres personlige rekorder er så raske, men jeg fokuserte bare på meg selv og jeg gjorde en god jobb, sier 19-åringen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal gikk ikke videre til finale Du trenger javascript for å se video.

Grøvdal slått ut

Karoline Bjerkeli Grøvdal har hatt en krevende sesong. Skadeproblemer gjorde at hun måtte stå over Bislett Games.

Det var først i slutten av juli hun fullførte sommerens første løp, da hun løp i Diamond League-stevnet i London en uke før kvalifiseringsfristen til VM.

Der klarte hun VM-kravet og siden har hun forberedt seg inn mot VM i Budapest.

På grunn av varmen ble åpningsheatet på 5000-meteren flyttet fra formiddagen til kvelden. Og for Grøvdal har målet inn i VM vært klart: Hun ville forbedre åttendeplassen fra fjorårets VM-finale.

Da var første jobb å bli blant de åtte beste i åpningsheatet som tok seg til finalen. Hun måtte imidlertid slippe feltet med rundt to runder igjen og ble til slutt nummer elleve med tiden 15.08,96. Dermed er VM over for Grøvdal.

Her må Grøvdal slippe feltet Du trenger javascript for å se video.

– Jeg er selvfølgelig skuffet, men det var ikke en god dag. Jeg kjente ganske tidlig at jeg måtte jobb litt for masse. Da blir jeg litt negativ underveis. Det funket dårlig i dag, sier Grøvdal til NRK.

– Det er hardt og har antagelig aldri vært vanskeligere å komme til en finale. Jeg prøvde å regne litt på begge heatene. Jeg kom til finalen i fjor, men vil påstå at nivået på 5000 meter er høyere enn i fjor. Jeg visste at det var tøft, men jeg hadde regnet med at jeg skulle være topp åtte. Jeg fikk ikke vist helt hva jeg er god for i dag, sier hun.

I det andre heatet gikk det langt fortere. Der vant Sifan Hassan med sterke 14.32,29, to hundredeler foran verdensrekordholder Faith Kipyegon.