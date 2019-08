1-2-scoringen i 2. omgang gjorde at Haugesund er videre til neste runde med 3-2-seier sammenlagt.

– Det er helt fantastisk. Da vi havnet bakpå begynte det å snike seg inn noen tanker om at vi rotet bort en fantastisk mulighet. Men det er utrolig deilig å få 2-1-scoringen, sier målscorer Kevin Martin Krygård til NRK.

Hjemmelaget fra Østerrike tok ledelsen 1–0 i 1. omgang etter et selvmål av Niklas Sandberg. Da Sturm Graz' Ivan Ljubic satte inn 2–0 like etter pause var lagene like langt med 2–2 sammenlagt.

TIDLIG JUBEL: Sturm Graz-spillerne jubler for mål, men var svært langt nede etter 1-2-målet. Foto: Erwin Scheriau / AFP

Det synes ikke Krygård noe om. Han gjorde som han gjorde i første kamp, og hamret inn en scoring. 68 minutter var spilt da han fikk ballen i feltet og hamret den oppe i høyre hjørne bak keeper Joerg Siebenhandl.

– To mål på to kamper i Europa er ikke verst, men dette er en lagseier. Alle gjør en fantastisk innsats, sier Krygård.

1-2-tap holdt til 3–2 sammenlagt, og FKH er klare for tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen for første gang i klubbens historie.

– Stemningen er helt sinnsyj. Det er fullt kaos og alle er klin kokos. Du kan se det for deg, det er sånn det skal være, sier Krygård.

Møter PSV neste uke

Neste uke blir det svært tøff motstand. Da står storlaget PSV Eindhoven på motsatt banehalvdel.

– At et såpass stort lag kommer og triller kule på Haugesund stadion, det er heftig. Det er store stjerner som er ettertraktet i Europa, sier Krygård.

PSV ble nummer to i den nederlandske serien sist sesong, men har mistet fjorårets toppscorer, Luuk de Jong, før årets sesong. De røk ut av mesterligakvalifiseringen onsdag etter tap mot Basel over to kamper.

Til Haugesund neste uke kommer PSV med legenden Mark van Bommel på trenerbenken. Klubbens kaptein er Ibrahim Afellay, som blant annet har fartstid i Barcelona og Stoke.

Haugesund avslutter med det en fantastisk midtuke for norske lag i Europa. Rosenborg og Molde gikk videre onsdag etter seirer mot henholdsvis BATE Borisov og Cucaricki. I tillegg gjorde flere andre nordmenn det skarpt med sine lag:

Jo Inge Berget og Malmö gikk videre etter 5–4 sammenlagt mot Domzale.

Tobias Børkeeiet ble byttet inn da Brøndby slo ut Lechia Gdansk etter 5–3 sammenlagt

AZ Alkmaar, med Fredrik Midtsjø på banen, slo ut svenske Häcken med 3–0 sammenlagt.

Rosenborg skal møte Maribor fra Slovenia neste uke, mens Molde møter greske Aris i Europaligaen.