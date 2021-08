18-åringene tenner gnisten i en betent debatt: – Må være vanskelig å takle

Hun har satt juniorverdensrekord, namibisk rekord og tok et meget overraskende OL-sølv på «feil» distanse i Tokyo tirsdag.

Christine Mboma (Namibia) var blant gullfavorittene på 400 meter, men rett før lekene kom beskjeden om at de ikke får konkurrere på distansen på grunn av for høye testosteronverdier.

– Det er en kjempevanskelig debatt. Det er 18 år gamle utøvere som framstår som så sympatiske og greie og de vil bare drive med idretten sin. Men de er født med en sammensetning i hormonbalansen som gjør at prestasjonene blir satt i tvil, sier Rodal.

– Det er vanskelig å forstå, sier NRK-eksperten.

PALLEN: Elaine Thompson-Herah (Jamaica), Christine Mboma (Namibia) og Gabrielle Thomas (USA) utgjorde pallen på kvinnenes 200 meter tirsdag. Foto: Charlie Riedel / AP

– Jeg vet ikke reglene, men hvis du kan løpe 200 meter kan hun også løpe 400 meter, sier Marie-Josee Ta Lou, som ble forbiløpt på oppløpet og endte på 5. plass.

– Jeg aner ikke noe om dette, så kan ikke kommentere. Jeg vet ikke reglene, sier Shelly-Ann Fraser-Pryce til NRK

– Det er helt grusomt

Mboma og lagvenninnen Beatrice Masilingi stilte begge i finalen på 200 meter. De er begge født i 2003, og har egenskaper få kan hamle opp med. Det viste Mboma med juniorverdensrekord og andreplass i OL-finalen.

Masilingi er svært kritisk til behandlingen de har fått.

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk finner på slike ting. Jeg forstår det ikke, det er helt grusomt, sier Beatrice Masilingi til The Guardian.

8. mai 2019 innførte det internasjonale friidrettsforbundet (WA) nye regler som definerer et maksimalt testosteronnivå for kvinnelige mellomdistanseløpere.

Grensen gjelder for deltakelse på 400 meter, 800 meter, 1500 meter og en engelsk mil.

I 2019 betydde det at Caster Semenya ikke lenger fikk konkurrere på 800 meter.

STERK: Caster Semenya, her fra et løp i 2018, før de nye reglene fra WA. Foto: Saeed Khan / AFP

Semenyas muskuløse kropp og ekstreme løpstider gjorde at det ble stilt spørsmål om hun egentlig var en mann med det samme hun slo gjennom internasjonalt.

Hun ble tvunget til å ta en kjønnstest, der det skal ha blitt konkludert med at Semenya var tvekjønnet. I tillegg hadde hun et testosteronnivå mye mer enn gjennomsnittskvinnen.

– Det er klart at hun er kvinne, men kanskje ikke hundre prosent, sa IAAFs generalsekretær til telegrambyrået AFP etter at testresultatet var klart.

Semenya forsøkte å komme seg til OL på 5000 meter, men lykkes ikke.

Francine Niyonsaba, som også var blant verdens beste på 800 meter, led samme skjebne som Semenya. Hun har imidlertid kvalifisert seg for OL både på 5000 og 10.000 meter.

Mboma og Maislingi måtte også droppe favorittdistansen et par uker før OL.

TOK SØLV: Christine Mboma, her fra forsøksheatet sammen med Gabrielle Thomas, som tok bronsen. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

– Jeg er skuffet, men har ingen ytterligere kommentarer, sier Mboma til NRK om regelendringen.

Mener reglene må endres

Rodal og kommentator Jann Post forstår at debatten gjenreises med de to sprintsensasjonene, men etterlyser klarere regler.

– Enkelt sagt er testosteron er en fordel i kvinneklassen i friidrett. Menn er bedre enn kvinner i samtlige øvelser. Det skyldes til en viss grad testosteronforskjeller, sier Rodal.

– Det er synd for Mboma, det må være vanskelig å takle. Hun er 18 år, da er du ung og må sikkert svare på en del spørsmål om det i dag. Hun har allerede gjort det her i OL, men debatten må tas, sier Post og kommer med sitt forslag:

– Jeg foreslår at det kommer like regler for samtlige øvelser. Det kan ikke være en fordel på enkelte, men ikke for andre.