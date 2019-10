18-åringen forbløffer og forundrer – ble tidenes yngste medaljevinner  

Marija Lasitskene (26) skrev idrettshistorie da hun tok sitt tredje VM-gull på rad i høyde. Men det høydekonkurransen i Doha vil bli husket for, er at junioren Jaroslava Mahutsjykh presset storfavoritten til døra.

Bare en uke etter at hun fylte 18 år, ble det ukrainske supertalentet tidenes yngste VM-medaljevinner i en teknisk øvelse i friidrett.

– Jeg startet sesongen i Doha og vant Diamond League, og jeg avslutter sesongen med VM-sølv og to personlige rekorder. Jeg er veldig fornøyd, sier en overlykkelig Mahutsjykh til NRK med det ukrainske flagget over skuldrene.

GJENNOMBRUDD: Her hopper 18-åringen Jaroslava Mahutsjykh over 2,04. Hun presset storfavoritt Marija Lasitskene helt til døra i kvinnenes høydekonkurranse.

Bryter barrierer

Og sesongen hennes kan ikke beskrives som annet enn et eventyr:

3. mai ble hun tidenes yngste vinner av et Diamond League-stevne, uansett gren, da hun vant på VM-stadion i Doha med høyden 1,96.

30. juni ble hun tidenes yngste kvinne til å komme over to meter i høyde. Det skjedde under Diamond League-stevnet i Palo Alto.

20. juli tok hun gull i junior-VM i Borås.

30. september satte hun juniorverdensrekord to ganger (2,02 og 2,04) da hun altså ble tidenes yngste medaljevinner i en teknisk øvelse i VM.

– Det er imponerende, sier NRKs friidrettsekspert, som mener den ukrainske høydehopperens raske framgang er sammenlignbar med det Jakob Ingebrigtsen har gjort de siste årene.

– Helhjertet hver gang

– Jeg la først merke til henne sist vinter, da hun hoppet 1,99 innendørs. Det var diskusjoner om hun skulle hoppe innendørs-EM i Glasgow, men Ukraina har jo mange sterke høydehoppere, så hun ble ikke tatt ut, sier Rodal.

Man kan trygt si at hun har slått tilbake etter vrakingen. Og Rodal er meget imponert over måten Mahutsjykh kjempet seg igjennom VM-finalen på. For der gullvinner Lasitskene gikk over alle høyder i første forsøk, hadde Mahutsjykh flere riv – det første allerede på 1,89.

– Hun prøver helhjertet i hvert eneste hopp, er aggressiv i tilløpet og akselererer veldig bra i sluttfasen. Hun går virkelig for det, påpeker Rodal.

STRÅLTE AV LYKKE: Jaroslava Mahutsjykh forbløffet en hel friidrettsverden med sine hopp. Neste år går hun for gull i OL. Foto: HANNAH MCKAY

Etter 2,02 var det klart at Mahutsjykh minst ville ta sølv. Samtidig var det klart at hun måtte hoppe høyere enn Latsitskene, som sto uten riv, om hun skulle ta gullet.

Lasitskene gikk også over 2,04 i første forsøk. Mahutsjykh rev på sine to første.

– Da gikk jeg til treneren og snakket med henne. Da jeg gikk ut for å gjøre det siste forsøket, trodde jeg på at jeg ville klare 2,04, sier hun.

Hoppet ikke for gullet

Hun smøg seg over med minst mulig margin. Og så valgte 18-åringen å ikke forsøke seg på høyere høyder. At hun ikke gikk for gullet, forundret mange TV-seere, som på Twitter ga uttrykk for at hun burde ha prøvd seg også på 2,06.

Men Vebjørn Rodal forstår det.

– Du kan si det er rart å ikke prøve. Men hun var veldig marginalt over 2,04, og skjønte nok at hun ikke hadde mer inne. Jeg tenker at hun nok var ekstremt lykkelig, sier han.

– I framtiden tror jeg at jeg får gullet, men nå er jeg veldig fornøyd med sølvmedaljen. Kanskje klarer jeg 2,06 i framtida. Nå skal jeg slappe av, og så forberede meg til Tokyo, sier hun til NRK.

– Kan du vinne OL neste år?

– Jeg vet ikke. Kanskje!