18-åring forbløffar symjeverda: – Nokon ser på meg som eit ekstremt raskt romvesen

«Kan han gjere det på nytt?»

Det er spørsmålet symjeverda stiller seg om den unge rumenaren David Popovici når VM i Japan startar i juli.

Vi skrur tida tilbake til 13. august i fjor. På startpallane i Roma står åtte av dei raskaste symjarane i verda. Dei fleste er i starten av 20-åra, høge og kraftig bygd. Men éin skil seg ut.

I bane fire står ein tenåring og rettar på symjebrillene. Han kastar seg ut i vatnet i det startskotet går og tek fatt på løpet som snart skal sende sjokkbølgjer gjennom symjemiljøet.

– Viss du hadde sagt at ein fyr som veg 80 kilo vil ta den rekorden, så ville folk tenkt at det ikkje var mogleg. Men det er mogleg. Så lenge du maksimerer potensialet ditt, og gjer det smart, så er alt mogleg, seier David Popovici til NRK.

Det nærmar seg eitt år sidan han klokka inn ny verdsrekord på 100 meter fri med tida 46,86. Symjarar og trenarar klør seg framleis i hovudet over korleis ein 17-åring kunne vere så rask på øvinga mange reknar som «formel 1 i symjing».

– Det er vanskeleg å seie kvifor han er så rask, det er jo det heile verda prøver febrilsk å finne ut av akkurat no, seier Henrik Christiansen til NRK, som sjølv har fleire VM- og EM-medaljar.

GULLGLIS: Popovici tok gull på 200 meter i EM i fjor sommar. Foto: Sergei Grits / AP

«Skinny sprinting»

For som Popovici sjølv var inne på, er han langt frå stereotypen for ein sprintar med den lange, slanke kroppen sin og tynne armar. Han, og trenaren Adrian Radulescu, har kalla det for «skinny sprinting».

– Dei fleste som sym dei korte øvingane er vanlegvis større, sterkare og høgare. Men av og til kjem ein som meg. Det viser at du ikkje nødvendigvis treng å vere like stor som dei andre for å prestere. Du må berre vere god i det du gjer. Du må vere effektiv, ha god teknikk og fart, og vere god under press, forklarer Popovici.

Og det er ikkje berre den utypiske fysikken som gjer prestasjonen imponerande. Den førre rekorden på 100 meter fri vart sett med ein såkalla «superdrakt» tilbake i 2009 av brasilianaren César Cielo.

«Superdraktene» kom på marknaden i 2008 og var laga av eit stoff som gav unormalt mykje oppdrift. Det vart sett godt over 100 verdsrekordar i 2009 før draktene vart forbodne frå 1. januar 2010.

FORBODE: Superdrakta som Paul Biedermann brukte, snudde opp ned på symjing, og pregar framleis rekordlistene. Foto: TONY GENTILE / Reuters

Fleire av rekordane står framleis i dag, mellom anna på dei 200 meterane til herrane fri, sett av tyske Paul Biedermann. Den kan stå for fall i sommar.

– Eg har veldig lyst til å sjå Popovici slå «superdraktrekorden» til Biedermann, seier Christiansen. Den norske symjeprofilen har latt seg imponere og forbløffe av den store snakkisen i symjemiljøet.

– Han er veldig unik. Eg trur absolutt ikkje han har nådd noko tak, seier han og utdjupar.

– Det som er så kult med han er at han er akkurat passe «cocky». Han tør å uttale seg høgt om måla sine, og gjer faktisk jobben som trengst for å nå dei. Han ligg veldig høgt i vatnet og minimerer motstanden veldig godt. Ein kan seie at han prioriterer teknikk over kraft, forklarer Christiansen.

Inspirert av dei gamle grekarane

For å ha best mogleg kontroll på tankane når det gjeld som mest, fortel Popovici at han bruker ein filosofi som stammar frå det gamle Hellas, nemleg stoisisme. Han fortel at han har fleire bøker om temaet.

– Det handlar om at du ikkje skal la deg påverke av ting du ikkje kan kontrollere. Så lenge noko ikkje er i kontrollen din, bør du berre flytte fokus til noko anna. Eg prøver å overføre det til kvardagen, og det hjelper meg med å ikkje bli stressa, utdjupar Popovici.

– Har du komme dit at du kan kontrollere tankane dine?

I SITT RETTE ELEMENT: Popovici seier han trivast betre i vann enn på land. Foto: AFP

– Eg antek at eg kan gjere det betre enn folk flest, men eg ville loge viss eg sa at eg kan kontrollere kvar einaste tanke som oppstår.

Tankegangen har uansett hjelpt han med å handtere all merksemda han har fått etter gjennombrotsåret i fjor.

– Eg innsåg nyleg at livet mitt faktisk ikkje har endra seg, berre andre menneske sin oppfatning av meg endra seg. Og som eg sa tidlegare, det er ikkje i min kontroll. Nokon tenkjer kanskje på meg som superstjerne eller eit «ekstremt raskt romvesen». Til dei seier eg: eg sym berre! Og kvar gong folk prøver å gratulere meg for mykje, stoppar eg dei og fortel dei at eg berre sym. Det er meir til livet enn berre gratulasjonar, seier Popovici.

Trivst betre i vatn

Den unge rumenaren fortel at han som barn hadde ryggproblem (skoliose) og hadde «for mykje energi». Legane foreslo derfor at han skulle prøve symjing.

– Eg vart forelska i vatnet. Eg byrja å symje utandørs, noko eg framleis gjer. Det var slik det heile starta.

– Kjenner du deg meir komfortabel i vatn enn på land?

– Det gjer eg, ja. Nokre gonger gjer ryggen eller knea mine, eller eigentleg berre kroppen min, vondt når eg er utanfor vatnet, men i vatnet kan eg ikkje kjenne nokon smerte i det heile teke.

I sosiale medium kallar Popovici seg for «Chlorinedaddy», altså kloreins far.

– Eg har alltid kjent eit slags samband med klor. Sidan eg var yngre, har eg lukta klor heile dagen.

– Det er som ein parfyme. Eg kan ikkje seie at eg liker det, men det er ein del av meg. Eg kan ikkje ta klordufta bort, det sit i meg, forklarer han.

