For Fossesholm imponerte alle. Therese Johaug er full av lovord. Det samme er trenere og de andre konkurrentene.

En ellers ganske blyg Fossesholm var også stolt av seg selv etter å ha klokket inn til en tredjeplass, bare ett minutt og 13 sekunder bak vinner Johaug på den ti kilometer lange intervallstarten i klassisk stil lørdag morgen.

Slik oppsummerer Fossesholm sin egen prestasjon:

– Hva skal man si. Jeg hadde en veldig bra dag. Jeg våknet på morgenen og hadde vondt i magen, jeg var nervøs og kjente at jeg hadde lyst til å gå fort på ski. Det var et vanskelig føre å gå klassisk på, men jeg følte at jeg klarte å få flyt i gåinga, så det var supergøy å gå.

Det skilte bare ti sekunder opp til Heidi Weng som ble nummer to. Sammenlignet med fjoråret er Fossesholm ett minutt nærmere Johaug i ren renntid.

Går verdenscup én gang

Men etter konkurransen vakte Ole Morten Iversen oppsikt. Landslagstreneren sier han, Fossesholm og juniorlandslagstrerenen er enige om at talentet ikke går kommende verdenscuphelg i Ruka i Finland. 18-åringen har for mye skole på programmet.

Trener Iversen sier de har lagt en langtidsplan. I den planen er det kun verdenscup med 15 kilometer med skibytte på Lillehammer i desember som står huket av.

– Før jul blir det ikke mer verdenscup. Så får vi se om det er ledig og hun er med på en helg etter jul. Men det er så mye hun skal være med på selv. Så det handler først og fremst om Lillehammer.

Verdenscuphelgene i Holmenkollen og Drammen kunne vært aktuelle. Men da er det junior-VM. Juniormesterskapet prioriteres foran internasjonale konkurranser på elitenivå. Dersom Fossesholm skulle havne på pallen på Lillehammer, er det heller ikke aktuelt å sende henne på mer verdenscup, sier Iversen.

– Det vet alle som kan sporten

Når NRK likevel spør om dette virkelig stemmer, svarer Iversen slik:

– At du ikke skjønner dét er en ting. Men vi som kjenner sporten ønsker å lage en plan for at hun kan bli verdens beste skiløper. Hvis hun ønsker det. Da er ikke det viktigste å gå flest mulig verdenscuprenn som 18- eller 19-åring, sier han, og fortsetter:

– Det vet alle som kan sporten. Spør du noen som ikke kan sporten, så kan de si noe annet, men det får de bare gjøre.

– Helt rått

Det ble riktignok ikke spennende i kampen om seieren. For Johaug var det ingenting å gjøre med for verken Weng eller Fossesholm. Allerede etter 2,2 kilometer med skigåing hadde skistjernen skaffet seg en stor luke ned til konkurrentene.

Den bare fortsatte å øke helt frem til mål. Johaug var selv godt fornøyd med svarene hun fikk før neste helgs møte med svenske, russiske og amerikanske løpere.

Men dagens spenning på damesiden sørget altså 18-åringen for. Også Norges største kvinnestjerne forstod at Fossesholm var den løperen som imponerte mest.

– Det er helt rått. Hun har tatt et nytt steg. Det er veldig artig å følge med på utviklingen hennes, sier Johaug.

31-åringen sier hun lenge har ventet på noe som dette.

– Vi trenger flere jenter som går fort på ski, og hun er en av dem som kommer nå, sier Johaug.

– Ikke ordentlig gjennombrudd

Selv om hun i lang tid har blitt kalt et stortalent i langrenn, svarer Fossesholm slik på om rennet lørdag på Beitostølen var hennes virkelige gjennombrudd på seniornivå:

– Jeg føler ikke det er ordentlig gjennombrudd før man får stabilisert seg der oppe og gått mange bra renn.

– Jeg føler jeg fikk vist meg bra fram i dag, samtidig fikk jeg også vist meg bra fram i fjor. Det er ekstra gøy i år at jeg klarte målet mitt om å være mye nærmere Therese, det betyr mye. I fjor var jeg nesten et minutt lenger bak enn i år.