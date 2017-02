Då Johannes Rydzek gjekk først over målstreken i neste års OL-trase i Pyeongchang sist søndag, tok han Tysklands 17. individuelle verdscupsiger av 17 mogelege.

Og det stansar ikkje der:

I 16 av 17 renn har det vore to eller tre tyske løparar på pallen.

38 av 51 pallplassar har gått til Tyskland. Andre land har til saman måtte nøye seg med 13.

Det er ein dominans som er uslåeleg, og som neppe har sitt sidestykke i verdscupen i nokon vinteridrett.

– Alle pushar kvarandre

– Tyskland har fått fram eit utruleg sterkt lag, med mange svært gode utøvarar både i bakken og i løypa. Når du får eit så høgt nivå på alle i eit lag, pushar alle kvarandre. Dei er langt framfor dei andre nasjonane, seier Bjarrte Engen Vik til NRK.

Vik tok OL-gull i Nagano i 1998 og blei individuell verdsmeister både i 1999 og 2001. Han følgjer framleis med på sin gamle idrett.

– Dei tyske løparane har sett ein standard for korleis det skal gjerast. Eg håpar både Norge og dei andre let seg inspirere.

Ingen trussel mot kombinert-sporten

Mykje er sagt om at den norske langrennsdominansen dei siste åra til tider har vore så stor at det er ein fare for interessa for sporten. Men den tyske kombinert-dominansen er større enn Norges langrennsdominans nokosinne har vore.

– Er det ei skadeleg utvikling for kombinert?

– Nei, ikkje så lenge det er Tyskland som dominerer. Det er ein så viktig nasjon å ha med at det tvertimot kan vere ein fordel. Der er det store aktørar som kan gå inn med midlar, og tysk tv får opp interessa for sporten. Det viser seg også på publikumsinteressa i Mellom-Europa. For det er stor idrett det Tyskland driv med.

Dei norske manglar stabilitet

Han trur ikkje Norge kan hente inn dette, iallfall ikkje på kort sikt.

– Norske utøvarar kan få enkeltresultat, men er ikkje i nærleiken av å ha nokon som er like stabil som tyskarane. Det er i alle fall for kort tid igjen til VM. Men eg håpar dei lærer og let seg inspirerer av det Tyskland får til som nasjon, seier Bjarte Engen Vik.