17 over par og helt sist: – Man må bare le litt

Det ble langt fra noen drømmedebut som golfspiller under NM for Norges største tennisprofil. Etter å ha gått en runde ligger Casper Ruud hele 25 slag bak ledende Jarand Ekeland Arnøy.

Selv tar Ruud det hele med en porsjon galgenhumor.

Casper Ruud fikk ikke ut sitt beste i sin debut i en golfturnering. Foto: Halvor Ekeland / NRK

– Man må bare le litt, for å være ærlig. Det er kanskje forventet, jeg er jo ikke noen golfspiller selv om jeg spiller mye golf og har mye glede av det. Kan ikke akkurat si om meg selv at jeg satser på golf, men jeg håper på en bedre runde i morgen. Jeg er ikke så veldig imponert over mitt eget spill, det tror jeg ikke noen annen her på anlegget som gjør. Det er en ny dag i morgen, da er målet å gå bedre enn 17 over par, sier Ruud til NRK.

Ifølge Ruud selv var det nervene som spilte ham et puss fra start av NM-runden i strålende spilleforhold på Holtsmark i Lier.

– Det er jo min dårligste runde på en god stund. Dessverre kom den her i dag. Det er litt annerledes å spille en golfturnering enn en hyggelig runde med gode kompiser, det er noe helt annet. Det merket jeg i dag, mer anspent og jeg fikk ikke helt roen. Jeg fikk en grusom start, da ble det vanskelig å hente seg inn, forklarer Ruud selv.

Ruud sammen med spillepartnerne Thomas Tollefsen og Peder Wittusen Sørensen. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Stor interesse

Med Ruud fulgte også et stort presseoppbud. To av Norges golfproffer på europatouren, Espen Kofstad og Kristoffer Reitan, satte pris på at Ruud er med og skaper bluss om mesterskapet.

– Nå er vi godt på gang med Hovland og Ventura og gutta. Hvis vi fortsetter å spille bra så blir det mer av dette. Det er en bra start. Nå har vi kameraer og kan venne oss til det, så tar vi det med oss for å spille bedre ute i Europa, sier Kofstad til NRK.

Kristoffer Reitan har tidligere spilt noen runder med Ruud og satte stor pris på at kameraten tok seg tid til å være med i mesterskapet.

– Utrolig kult. Du ser hvor mye media det er her, det er stort pluss. Det hadde vært et stort NM uten ham, men det er ekstra stort nå, sier Reitan.

– Det var litt som forventa, han har ikke spilt så mye turneringer. Det er fort gjort, jeg kjenner folk som har satsa og som har fått lignende score. Det er ikke noe skam, sier trønderen om vennens tøffe runde.

Eneste sjanse på 10–15 år

21-åringen har ikke hatt sesongen han hadde forventet seg etter en god start på året i Australian Open. I stedet for å reise verden rundt på tennisturneringer har Ruud vært mer hjemme i Norge enn på mange år.

Ruud er vant til mer løping og bevegelse i ballen i sin normale idrett. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Derfor ønsket han å benytte muligheten til å prøve seg mot Norges beste golfere, med unntak av PGA-proffene.

– Normalt er jeg ikke hjemme en eneste uke på sommeren. I år var jeg hjemme hele sommeren. Det blir forhåpentlig min eneste sjanse de neste 10–15 årene. Jeg sa at jeg hadde lyst å spille noen turneringer nå når jeg var hjemme. Da er det NM som er størst, en litt hard start på golfturneringskarrieren min. Da vet jeg hvor nivået ligger, sier Ruud.