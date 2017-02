17-åring knust etter lagkonkurransen: – Det kokte over for meg

17-åringen var utrøstelig etter sitt hopp på 67,5 meter i 2. omgang. VM-debutanten tok seg til hodet umiddelbart og fortvilet over det korte hoppet. TV-bildene fra Lahti viste en svært fortvilet norsk hopper som visste at hun hadde spolert Norges medaljesjanser i konkurransen.

– Jeg fikk litt vondt av henne da jeg så henne kjøre ut av sletta, sier Daniel-André Tande.

Norge ble til slutt nummer fem, mens Tyskland forsvarte VM-gullet fra Falun. Østerrike fulgte på plassen bak, mens Japan tok bronsen.

Måtte trøstes

Før Opseth gikk bort til intervjusonen måtte hun trøstes av mediekontakt Bjørn Einar Romøren; 17-åringen hadde det ikke bra.

LEI SEG: Silje Opseth var fryktelig lei seg, og måtte trøstes etter andrehoppet. Foto: SINDRE MURTNES / NRK

– Den reaksjonen sier det meste, kommenterte NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

– Jeg er først og fremst veldig skuffet. Det er ikke noe gøy å underprestere når det er lagkonkurranse. Jeg er veldig lei meg, men jeg fikk litt trøst. Det hjelper litt, sier Opseth.

I 1. omgang landet hun på 80,5 meter. Selv om Norge lå et stykke bak etter 1. omgang var det små muligheter for norsk medalje. Muligheten ble definitivt spolert med Opseths hopp i 2. omgang.

67,5 meter var konkurransens tredje korteste hopp, kun hoppere fra Romania og Kasakhstan hoppet kortere.

– Jeg følte at det ble veldig mye. Det er en stor konkurranse og det kokte over for meg. I 1. omgang holdt jeg på å glemme skiene, og i 2. omgang gikk jeg forbi hun foran meg i køen. Det kokte over for meg, sier Opseth om dagen.

– Aldri kjent sånn spenning

– Er det nervene?

– Det er vanskelig å si, men det er helt sikkert det. Jeg har aldri kjent på en sånn spenning før, så jeg får bare ta det med og lære av det.

VED GODT MOT: Silje Opseth til venstre) fikk støtte av Maren Lundby, Daniel-André Tande og Andreas Stjernen i NRK-studio etter rennet. Foto: SKJERMDUMP / NRK

– Det er sånn som kan skje. Det hun får med seg her i dag er hun nok glad for at hun har opplevd. Vi hadde uansett ikke forventet at hun skulle gjøre grovjobben, sier Maren Lundby om lagvenninnen.

Det var ikke bare Opseth som hoppet for kort; ingen på det norske laget leverte varene i normalbakken i Lahti.

– Vi har underprestert som lag, konkluderte NRK-ekspert Evensen.

– Det var ingen som var helt maks i dag, og da henger vi ikke helt med, sier Lundby.