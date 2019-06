Foreløpig er det ingen som er i nærheten av Florence Griffith-Joyner smått utrolige verdensrekord på 10,49.

Men etter 100-meterfinalen i det jamaicanske mesterskapet i Kingston natt til lørdag, norsk tid, kan man allerede fastslå at 2019 er et historisk år for internasjonal kvinnesprint.

Elaine Thompson tok gullmedaljen på 10,73, som er årsbeste i verden. Shelly-Ann Fraser-Pryce tok sølv på samme tid. Følgelig deler de toppen på årsbestelista.

Dermed løp to kvinner for første gang i historien under 10,75 i samme heat, ifølge Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF). Det er for øvrig bare ti kvinner i historien som har løpt 10,75 eller lavere.

Både Thompson og Fraser-Pryce har løpt fortere før, de deler faktisk også fjerdeplassen på lista over tidenes raskeste kvinner med 11,70.

Verdensrekord

Derfor var det kanskje hun som kom på tredjeplass som imponerte aller mest. 17 år gamle Briana Williams brøt nemlig drømmegrensa på 11 sekunder som den andre U18-løperen i historien.

Med ny U18-verdensrekord på 10,94 kvalifiserte hun seg for det jamaicanske laget til VM i Doha i oktober.

Tiden er også den fjerde beste i verden i år, uansett alder.

– Jeg visste det kom til å bli det hardeste løpet i mitt liv. Jeg er bare glad for at jeg kvalifiserte meg til Doha-laget og at jeg brøt 11-sekundersgrensa. Det var målet mitt for hele sesongen, sa Williams ifølge IAAF

Den tidligere toppsprinteren Ato Boldon, som trener Williams, opplyser i en melding til NRK at 17-åringen trolig løper Diamond League-stevnene både i Paris og Birmingham.

Da Williams tok gull på både 100 og 200 meter i U20-VM i Tammerfors i fjor, sa han følgende til NRK om sin elev:

– Du så den neste sprintdronningen! Alle som har sett denne jenta løpe, skjønner potensialet. Hun kan bli den beste i historien på 100 og 200. Hun er ikke redd for noe.

HISTORISK LØP: 19 år gamle Sha’Carri Richardson ble tidenes niende raskeste kvinne under studentmesterskapet i USA. Foto: Eric Gay / AP

Duket for superdueller

Etterpå har hun bare fortsatt framgangen, men det er hun ikke den eneste tenåringen som har gjort.

For to uker siden satte nemlig 19 år gamle Sha’Carri Richardson fra USA ny U20 verdensrekord under det amerikanske studentmesterskapet med 10,75. Det gjør henne også til den niende raskeste kvinnen på 100 meter gjennom tidene.

Med to rutinerte sprintere samtidig under 10,75 for første gang i historien, ny U20-rekord til Sha’Carri Richardson og ny U18-verdensrekord til Briana Williams i løpet av bare to uker, ligger alt til rette for en vanvittig kamp fram mot VM i Doha om knapt tre måneder.

Og duellen mellom Richardson og Williams kan vare de neste ti årene.