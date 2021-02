– Vi venter hele tiden på en opptur, men så kommer den aldri. Jeg har mistet motivasjonen. Det har ødelagt mye av idrettsgleden min.

Ordene tilhører 18 år gamle Therese Fürstenberg, som går for langrennsklubben Lyn Ski. Hun er siste års junior, og legger ikke skjul på at dette året har vært ufattelig hardt både mentalt og fysisk.

Langrennsløpere under landslagsnivå har ikke fått muligheten til å konkurrere denne sesongen. Flere renn var satt opp. Da oslofjord-cupen, en erstatning for norgescup for juniorer, også ble avlyst, tok det brodden på flere.

JUNIOR: Therese Fürstenberg. Foto: PRIVAT

– Det har påvirket meg ganske mye. Det er ganske slitsomt å hele tiden trene seg opp til konkurranser, for så å få vite at det ikke er noe å trene seg opp til, fordi det hele tiden blir avlyst. Jeg vurderer å legge opp, sier Fürstenberg til NRK.

Redd for framtiden

Den unge langrennsløperen er bare en av flere som sliter kraftig med motivasjonen for tida. Fürstenberg forteller om en tid hvor det ikke virker som om juniorene blir tatt seriøst.

Mange barn har gitt litt opp, forteller lederen i Oslo skikrets. De vil heller spille fotball med venner på løkka. Men hardest går det utover eldre løpere som har tatt et friår for å få FIS-punkter, slik at de har muligheten til å komme inn på skistipend i USA, eller på toppidrettskvote på videregående her i Norge.

Ingen av dem har fått sjansen til å forbedre punktene sine. For det har ikke vært et eneste renn for dem i år.

– Det er veldig kritisk. Rett og slett ganske alvorlig. Folk gidder jo ikke å holde på med en idrett til slutt hvor man trener 800 timer i året uten å få konkurrere. Det er mange frustrerte skiløpere for tiden, sier leder i Oslo Skikrets, Espen Utaker, til NRK.

Armann Saastad (19) er et tilfelle på det. Han har fått de to siste sesongene spolert av sykdom. Dermed er FIS-punktene hans dårligere enn det i utgangspunktet burde vært med tanke på nivået han har inne.

ANTIKLIMAKS: – I høst knuste jeg alle tidligere rekorder og er i min livs form. Det er ganske kjipt, sier Saastad. Foto: PRIVAT

– Det blir en ond sirkel. Jeg får ikke gått noen renn med FIS-punkter, og får heller ikke forbedret dem, og da får jeg heller ikke gå de rennene som har krav om gode FIS-punkter, sier Saastad til NRK.

Han erkjenner at det er tøft. Det er ikke gøy å være langrennsløper for tida, sier han. Likevel har han et mål som holder ham fast.

– Det føles forgjeves, å ha trent hele året uten å ta det ut i konkurranse. Men på en måte er jeg litt heldig, for jeg har en plan om å gå på college med skistipend om noen år. Hvis jeg skal klare det, så må jeg fortsette. Hadde jeg ikke hatt det, hadde jeg vært veldig usikker på hva jeg hadde gjort, forteller han.

Ønsker forutsigbarhet

Skikretsene har sittet rolig i båten stort sett hele år, men nå har begeret rent over.

Fredag kveld signerte 16 skikretser et opprop til Bent Høie, Camilla Stoltenberg, Bjørn Guldvog og Espen Nakstad. Samme brev er sendt til Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

De trenger svar.

«Ski-Norge, representert med ledere i alle langrennskomiteer i samtlige skikretser i landet, ber innstendig våre smittevernmyndigheter åpne opp for at vi igjen skal kunne arrangere skirenn. Vi kan ikke lenger se noen logisk grunn for å opprettholde dagens forbud. Derimot ser vi mange gode grunner for nettopp å arrangere skirenn,» starter brevet innledningsvis.

Så følger 19 punkter om hvorfor de bør få arrangere skirenn. Essensen er at skikretsene mener det er trygt – tryggere enn andre tiltak som nå er lov. Som for eksempel å gå på restaurant eller på kjøpesenter.

Men de er også svært bekymret. I to av punktene står det dette:

«Vi er bekymret for motivasjonen både til utøvere og ikke minst det frivillige dugnadsapparatet av foreldre og andre som legger ned stor innsats for å holde aktivitet i gang. Frafallet fra vår nasjonalsport har vært tema de siste årene. Nå frykter vi en ytterligere eskalering av barn og unge som forsvinner fra skiidretten.»

Espen Utaker presiserer at han forstår prioriteringen som er blitt gjort, men at Langrenns-Norge trenger forutsigbarhet. Ellers går hele sesongen i vasken.

KRISE: Espen Utaker kjenner på mye frustrasjon. Foto: Privat

– Jeg håper de forstår. Det tar tid fra myndighetene åpner opp for skirenn, til vi klarer å arrangere med de smittevernprotokollene vi har nå. Opp mot tre uker kan det ta. Den uforutsigbarheten er fullstendig krise, sier han og fortsetter:

– Hvis vi nå hadde fått vite at vi med all sannsynlighet kan arrangere skirenn om to uker, vil det hjelpe mye. Akkurat nå er det mange arrangører som avlyser istedenfor å prøve, for de tør ikke å vente lenger med de strenge smittevernprotokollene vi forholder oss til.

Ny vurdering til uka

Mottaker av brevet, Espen Nakstad, informerer til NRK at de vurderer situasjonen fortløpende.

– Vi vil gjøre en ny vurdering om en ukes tid, om alt som har med idrett å gjøre blant annet. Jeg kan ikke forskuttere hvordan konklusjonen blir, men vi ser nøye på hva som medfører smitterisiko og hvordan dette kan tilpasses på en best mulig måte for alle idrettsgrener, sier Nakstad.

ANSVARET: Espen Rostrup Nakstad er assisterende helsedirektør. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Han presiserer at det er forskjell på utendørs- og innendørsidretter, men også om man må reise til ulike landsdeler for å konkurrere.

–Slik som det er nå, så kan man ha lokale renn i en klubb hvis man gjør det utendørs og følger de smittevernrådene som gjelder. Det er mer problematisk når man reiser på kryss og tvers av kommunegrenser, sier han.

– Ta Lillehammer for eksempel. Kan de arrangere renn lokalt?

– Det er mange måter å gjøre dette på en smittevernfaglig måte. Det må ses an til hvordan andre idretter kan gjøre ting. Det må være en likebehandling for alle idrettene også i forhold til reell smitterisiko. Dette er ting vi ser på fortløpende og det har også med smittesituasjonen i landet å gjøre.

– Vi har flere som forteller at de nå vil gi seg, hva sier du til det?

– Det er veldig trist å høre. Det har vært et veldig vanskelig år for veldig mange. Både idrettsklubber og andre kulturaktiviteter har lidd under denne pandemien. Frafallet er stort i ulike fritidsaktiviteter og ulike idretter, også innendørs. Dette er vi bekymret over, men samtidig må vi ivareta et smittevern her. Så får vi se hvordan dette blir fremover. Det vil nok bli justeringer fortløpende, både lokalt men også nasjonalt, avslutter Nakstad.