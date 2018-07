– Fortell oss hva vi akkurat så her!

– Du så den neste sprintdronningen!

Lørdag ettermiddag i Tammerfors. Norske øyne er rettet mot Jakob Ingebrigtsen, som er kommet på banen for å løpe 5000 meter i junior-VM, et løp som for øvrig skal vise seg å bli det mest fantastiske av alle løpene mellom- og langdistansefenomenet fra Sandnes har gjort til nå i sin karriere, med ny europeisk juniorrekord og bronsemedalje.

Mens Ingebrigtsen jogger lett på bortre langside, fyker en gulkledd kanonkule over målstreken og hyler av glede.

Noen sekunder senere kommer en kar i svart T-skjorte, med lett grånende skjegg, gullarmbånd og en stor gullring flaksende inn i intervjusonen.

Man kan ikke annet enn lure på hva som akkurat skjedde. Internett kommer til hjelp umiddelbart.

Gullpyntet trener

Den gulkledde kula heter Briana Williams og kommer fra Jamaica. Hun er bare 16 år, og for noen sekunder siden ble hun juniorverdensmester på 200 meter.

Internett forteller dessuten at knapt to døgn tidligere, den kvelden Norge var opptatt av Jakob Ingebrigtsens sølv på 1500-meteren, ble hun juniorverdensmester på 100 meter, i konkurranse med jenter som er ett, to og tre år eldre enn seg selv.

Det får ikke hjelpe at Jakob Ingebrigtsen allerede er i gang med 5000-meteren. Vi må ha en prat med han med det grånende skjegget og gullpynt.

– Er du treneren hennes?, spør vi, vi vil ikke risikere å snakke med feil mann.

Bekreftelsen kommer umiddelbart.

– Kan vi få bilde av akkrediteringa di før intervjuet, for å få navnet ditt riktig?

Treneren viser fram akkrediteringa.

Ato Boldon, står det på den.

GULLTÅRER: Briana Williams brøt sammen da hun møtte trener Ato Boldon etter sitt andre VM-gull på tre dager. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Hun tror på det

– Kjenner du meg igjen nå?, sier verdensmesteren på 200 meter fra 1997, som også har fire OL-medaljer i premieskapet.

Ingen optimal start på intervjuet, men Boldon smiler. Og så forklarer han hva som akkurat skjedde. Den neste sprintdronninga viste seg frem.

Her er det på sin plass å påpeke at Briana Williams ikke bare vant. Tiden 22,50 er også en personlig rekordforbedring med over seks tideler.

Seks tideler er halvannen evighet i sprint på internasjonalt toppnivå.

– Hvordan er det mulig å løpe så fort i den alderen?

– Fordi hun tror på det nå. Og hun hadde ikke noe press. Hun er yngst i feltet, de andre er eldre. De må slå henne. Hun hadde allerede medaljen hun kom for, hun kom for å vinne 100-meteren, sier Boldon, og forteller om inngangen til løpet:

– Jeg spurte, er du nervøs? Nei, sa hun. Er du redd? Nei, sa hun. Så hun gikk inn og tenkte at dette er som trening.

– Gjorde det på min måte

– Personlig rekord med seks tideler, du ser ikke det så veldig ofte i sprint. Hva var det hun lyktes med i dag?

– Det er fordi hun endelig gjorde det på min måte. Tenåringer vil gjøre det på sin måte. Og jeg har sagt det i et helt år, du må løpe annerledes. Og hun gjorde det.

– Er det mulig å forklare konkret hva hun gjorde?

– Ja. Hun løp konservativt de første 50 meterne. Og da hun kom ut av svingen, sørget hun for å ha beina foran seg, slik at ingen av de eldre, sterkere og høyere løperne kunne ta henne.

– Denne tiden hadde holdt til tredjeplass i Diamond League-stevnet i Rabat i går, når får vi se henne i verdenstoppen for senior?

– Du får se henne i VM neste år. Det var planen uansett hva som skjedde her. Jeg visste hun var god nok til å være på det jamaicanske seniorlaget, og dette beviser det, sier Boldon.

USLÅELIGE REKORDER: Florence Griffith-Joyner etterlot seg verdensrekorder det er umulig å leve opp til for nye generasjoner. Foto: STAFF / AFP

– Kan bli den beste

Mannen med gullpynten bobler over av entusiasme mens han snakker. Han er glad og åpenbart stolt.

– Hva er potensialet hennes?

– Hun kan bli den beste i historien på 100 og 200.

– Så hun kan slå de uslåelige verdensrekordene?

– Jeg sa ikke det. Men hun kan bli den beste noen gang.

– Da slår hun verdensrekordene?

– Nei, jeg mener den beste sprinteren er Shelly-Ann Fraser-Pryce. Hun har ikke verdensrekordene. Det hun har, er tre VM-titler og to OL-titler og også de raskeste tidene i sin tid. Hun har vært dominerende. Carl Lewis hadde ikke verdensrekordene heller i det meste av sin karriere, men han var regnet som den største før Usain Bolt, fordi han var så dominerende. Briana kan dominere, sier Ato Boldon.

Uslåelige rekorder

Det er Florence Griffith-Joyner som har verdensrekordene i sprint for kvinner, med 10,49 på 100-meter og 21,34 på 200-meter, begge satt i 1988. Ti år senere døde Griffith-Joyner, bare 38 år gammel.

30 år senere er banene like lange og klokkene går i samme tempo. Det tar bare litt mer tid før løperne krysser målstreken.

Gullgrossisten Shelly-Ann Fraser-Pryce personlige rekorder på 10,70 og 22,09.

Det er de tidene Boldon mener Briana Williams er kapabel til å løpe mange ganger i de nærmeste årene.

Det har han ment siden han begynte å jobbe med henne for rundt fem år siden.

– Alle som har sett denne jenta løpet, skjønner potensialet, sier Boldon.

– Hva er hennes sterkeste side?

– Hun er ikke redd for noe.

– Akkurat som deg?

– Akkurat som meg, bare enda mindre redd.

Vil ha seniorgull om et år

Etter hvert kommer også jenta med to VM-gull bort til NRK, men hun sliter litt med å svare på spørsmål.

En stor klump i halsen er i veien. Opplevelsen er så massiv og fullstendig overveldende.

Men hun bekrefter det treneren sier. Hun vant 200-meteren fordi hun løp som ham.

– Vi så det på video før løpet, smiler hun.

– Kan du ta gull i senior-VM allerede neste år?

– Ja!

Mer får vi ikke spurt om før Ato Boldon kommer med seiersklemmen. Briana Williams lar tårene strømme fritt.

Du ser dem på en TV nær deg før du aner.