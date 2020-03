15-åringer bruker i snitt 45.000 kr på alpint i året: – Galskap

For en 15-årig alpinist koster aktiviteten 45.000 kroner i året i gjennomsnitt, viser undersøkelsen.

Det er Oslo Economics i samarbeid med Norges idrettsforbund som har gjennomført undersøkelsen, etter initiativ fra Kulturdepartementet.

– Dette er egentlig galskap

OVERRASKET: Idrettspresident Berit Kjøll Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Dette er så representativt som det kan få blitt, og dekker 80 prosent av aktiviteten vår, sa NIF-president Berit Kjøll da rapporten ble presentert onsdag.

– Dette skal vi ta med oss hjem og sette øverst på vår agenda, sa Kjøll.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)

Hun stusset over det høye tallet for alpinistene.

– Når man ser de summene som blir presentert her i dag, får man en ordentlig vekker. Dette er jo egentlig galskap, tenker jeg, sier Kjøll.

– Fra idrettens ståsted må vi være trygge på at barn og unge skal ha anledning til å ha en så lav inngang at alle kan prøve alle idretter.

NIF skal ha en samling med alle de 55 særforbundene i neste uke, der resultatene fra undersøkelsen blir et av de viktigste temaene.

Snittet for niåringene er at det koster 3 600 kroner årlig per barn å drive sin idrett. For 15-åringene er tilsvarende tall 9 600 kroner.

Men det er store ulikheter mellom de forskjellige idrettene, og alpint er altså den aller dyreste.

– Skien like bra som Barcelona?

De som står bak undersøkelsen, har stilt en rekke spørsmål både til klubber og foreldre om kostnader. De har også gjennomført over 40 intervjuer og gått gjennom 170 klubbregnskaper.

Rapporten ble overlevert til kulturminister Abid Raja i dag.

– Jeg som statsråd kan gjøre mye. Nå bruker jeg utestemmen min til å si fra til alle idrettsforeldre over hele landet: Nå må vi gå foran som gode eksempler for å bidra til å holde kostnadene nede. Vi trenger ikke å handle på øverste hylle selv om vi har råd til det, sa Raja til NRK.

Han er ikke overrasket, men glad for at tallene er på bordet.

– Det er viktig at vi får dette dokumentert, og ser at vi foreldre som har barn i idretten, er med på å drive kostnadene opp. Min oppfordring til idrettsforeldre er at vi må bidra til å holde kostnadene nede.

– Vi idrettsforeldre må også være obs på hva vi driver fram av kostnadspress. Hvor mange skipar trenger en 12-åring? Trenger hun eller han den toppkarbonsykkelen? Må man dra til treningsleir i Barcelona, eller er Skien like bra? spurte Raja retorisk da han mottok rapporten.

– Det er mulig å gjøre mye i eget nabolag. Det er fellesskapsfølelsen som skaper glede, ikke om du har beste skiparet, beste sykkelen eller om du er i Barcelona. Og min oppfordring til idretten er å lage noen kjøreregler.

Kjøll sa at hun ble litt overrasket over noen av resultatene.

– Jeg hadde trodd at kostnadene til lisenser og medlemsavgifter skulle komme mye verre ut enn de har gjort. Verstingene er arrangementskostnader og utstyr. Vi må ta et samlet krafttak mot utstyrspresset her, sa Kjøll og utfordret særlig foreldrene.