Som vanleg når det er store fotballmeisterskap, er det nokon som kjem til å få sine definitive gjennombrot på den største scena.

NRK har gått gjennom dei 32 VM-troppane og funne fram til ei rekkje unggutar vi trur kan setje sitt preg på meisterskapet og for alvor presentere seg for verdspublikummet.

– For meg er Jude Bellingham nummer éin på ei talentliste for VM, men det vil alltid dukke opp ein unggut anten herfrå eller derfrå som imponerer oss. Før VM såg eg Ghana og Costa Rica starta med kvar sin 2004-modell. Det er nokre spelarar som ligg litt i periferien som kan vise seg fram, seier NRKs ferske VM-ekspert Kristoffer Løkberg før meisterskapet startar.

Kristoffer Løkberg er spent på kva talent som vil vise seg frami VM. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

– Kvar er den skjulte skatten?

I tillegg til Bellingham nemner Løkberg fleire namn han trur kan setje sitt preg på kampane i gulfstaten.

Gavi, Pedri og Giovanni Reyna er namn Viking-spelaren trur vil levere, men han er også spent på kva for nokre nye kjenningar som kan gjere seg gjeldande.

– Kvar er den skjulte skatten? Ungguten som står fram for Senegal eller Sør-Korea? Det blir interessant å følgje med på, seier Løkberg.

Under følgjer 12 namn vi trur kan vere verd å følgje ekstra nøye med på i Qatar.

Lista er i tilfeldig rekkjefølgje.

Jamal Musiala (19 år):

Nasjon: Tyskland

Klubb: Bayern München

Fødd: 26. februar 2003

Beste posisjon: Offensiv midtbane

Jamal Musiala kan for alvor introdusere seg for verdspublikummet i den kommande meisterskapen. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Musiala vart fødd i den tyske byen Fulda, men flytta til England med familien då han var sju år, og var store delar av barndommen på balløya. Chelsea oppdaga talentet hans tidleg og henta han til deira ungdomsakademi. Som 15-åring fekk han debuten for U18-laget og vart sett på som eit enormt talent.

Etter kvart spelte han U-landskampar for både England og Tyskland, og det vart etter kvart ein stor dragkamp om lojaliteten hans. I februar 2021 offentleggjorde han at valet hadde falle på å spele for Tyskland, og i mars fekk han landslagsdebuten i 3-0-sigeren til tyskarane mot Island.

Berre 19 år, men har allereie rokke å spele 17 landskampar for Tyskland og spele seg til fast plass på Bayern. Då er ein talentfull.

I Bayern har han hatt suksess som offensiv midtbanespelar rett bak spissen, og har sanka inn både ei rekkje mål og målgivande pasningar.

Transfermarkt verdset han til 80 millionar euro, og det er ikkje utan grunn. Det er berre å følgje med på ungguten i VM.

Jewison Bennette (18 år):

Nasjon: Costa Rica

Klubb: Sunderland

Fødd: 15. juni 2004

Beste posisjon: Ving

Jewison Bennette blir spådde ei stor framtid. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

Tenåringen frå Costa Rica gjekk i sommar til Sunderland etter å ha spelt sine yngre år i den lokale costaricanske klubben Herediano. I England har han allereie rokke å vise kva som bur i han. Han skåra sitt første mål allereie i sin andre kamp i meisterskapsserien, og har fått jamt med speletid sidan det.

Han blir beskrive som ein typisk ving som trivst best ute til venstre i 4-3-3, men som også kan spele på høgresida. Styrkane hans er evna til å utfordre ein mot ein og komme seg forbi motstandaren.

Karrieren hans så langt har gått i rekordfart. Benette spelte for U15-landslaget til Costa Rica så seint som i 2019, men fekk debuten på A-landslaget i august 2021. Nokre månader seinare vart han den yngste nokosinne til å spele for Costa Rica i ein kvalikkamp til VM.

Issahaku Fatawu (18 år):

Nasjon: Ghana

Klubb: Sporting

Fødd: 08.03.2004

Beste posisjon: Ving (høgre)

Issahaku Fatawu valde Sporting som den nye klubben sin i sommar. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Berre 18 år, men Fatawu har allereie rokke å spele 13 landskampar for Ghana. Har i tillegg fått speletid for Sporting både i ligaen og i Meisterligaen, noko som seier mykje om talentet 18-åringen har.

Fatawu vart også kåra til den beste spelaren til turneringa i U20-utgåva av Afrikamesterskapet i 2021, noko som gjorde at han vart kopla til ei rekkje storklubbar, blant dei Liverpool.

Men i juli i år var det Sporting som sikra seg ungguten frå Steadfast FC, og Fatawu skreiv under på ein femårskontrakt med 60 millionar euro i utkjøpsklausul.

Best med venstrebeinet, men spelar mest ute til høgre på vingen.

Jurrien Timber (21 år):

Nasjon: Nederland

Klubb: Ajax

Fødd: 17. juni 2001

Beste posisjon: Midtstoppar

Jurrien Timber har gjort sakna av Matthijs de Ligt i Ajax minimalt. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Forsvarstalentet debuterte for Ajax så seint som i mars 2020, men så har det gått fort i svingane. Har dei to siste åra fått masse erfaring frå både Æresdivisjonen og Meisterligaen med Ajax, og vart i sommar kopla til ei rekkje storklubbar. Mellom anna melde fleire medium at Erik ten Hag ønskte å ta midtstopparen med seg til Manchester United. Erik ten Hag uttalte sjølv, då han var Ajax-sjef, at «alle toppklubbar i Europa har Timber i kikkerten».

Timber vart etter førre sesong kåra til årets unge spelar i Ajax, og var ein sterk bidragsytar til at den nederlandske storklubben vann ligaen for 36. gong. Påliteligheten, duellstyrken, roa og modnaden i spelet blir trekt fram som dei beste eigenskapane.

Charles De Ketelaere (21 år):

Nasjon: Belgia

Klubb: AC Milan

Fødd: 10. mars 2001

Beste posisjon: Sentral offensiv midtbane

Charles De Ketelaere er høg og tynn, men har ein teknikk og kroppsmeistring få kan matche. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Den 192 centimeter høge ungguten blir spådd ei stor framtid på fotballbanen og debuterte i Club Brugge allereie som 18-åring. Spelte over 100 kampar for toppklubben og var ein bidragsytar til at laget tok fleire titlar, og vart etter ei rekkje sterke prestasjonar kjøpt av AC Milan for over 30 millionar euro i sommar.

Den offensive midtbanespelaren blir omtalt som «den neste Kevin De Bruyne» og gjekk gradene i Club Brugges ungdomsakademi. Han er eit balltalent som også var svært god i tennis i ung alder, men valde å satse fullt og heilt på fotballen. Best på venstresida eller i eit nummer 10-rolle. Har allereie rokke å få ein del speletid for Milan, men utan å dominere så langt.

Nuno Mendes (20 år):

Nasjon: Portugal

Klubb: PSG

Fødd: 19. juni 2002

Beste posisjon: Venstreback

Nuno Mendes er ein av verdas mest spennande venstrebackar. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Forsvarsspelaren blir spådd ein stor karriere, kanskje ikkje veldig overraskande når han jamt og trutt får speletid for både PSG og Portugal i ein alder av 20 år. Var Portugals yngste i EM-troppen i fjor, men fekk ikkje speletid.

Mendes var førre sesong berre på utlån til PSG frå Sporting Lisboa, men i mai utløyste den franske storklubben ein kjøpsklausul og gjorde overgangen permanent.

Portugisaren spelte 37 kampar for PSG førre sesong i alle turneringar og imponerte stort for laget som sikra den franske ligatittelen.

Mendes har alle ferdigheitene ein gjerne knyter til ein moderne back. Han er fysisk sterk, rask, god defensivt og leiken offensivt. Men likevel er det kanskje modnaden og roa i vanskelege situasjonar som har imponert mest.

Kan fort bli ein av dei beste backane i verda dei neste 10-15 åra.

Kamaldeen Sulemana (20 år):

Nasjon: Ghana

Klubb: Rennes

Fødd: 15. februar 2002

Beste posisjon: Ving/spiss

Kamaldeen Sulemana kan bli eit friskt innslag i VM. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Spelte med det norske supertalentet Andreas Schjelderup i FC Nordsjælland, men var så god at han raskt vart seld til Rennes i Ligue 1 sommaren 2021.

I sin første sesong i den franske toppdivisjonen starta han 11 kampar og viste mykje av kva som bur i han. På 11 startar og ni innhopp vart det berre fire mål og to målgivande pasningar, men Sulemanas potensial er det få som tviler på.

Han trivst best som spiss, tier eller ute på venstresida, og det er særleg dribleferdigheitene som han er kjend for.

Der blir han mellom anna samanlikna med Neymar. I Superligaen i Danmark låg han mellom anna på eit snitt på 4,4 vellykka driblingar kvar kamp, best i ligaen.

Har enno ikkje slått ut i full blomster i Frankrike, men har likevel ferdigheiter som kan gjere han til ein utslagsgivande mann i VM.

Karim Adeyemi (20 år):

Nasjon: Tyskland

Klubb: Borussia Dortmund

Fødd: 18. januar 2002

Beste posisjon: Spiss

Karim Adeyemi er ein av verdas mest spennande angrepsspelarar. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Adeyemi vart i sommar henta til Borussia Dortmund for å erstatte Erling Braut Haaland, og det bør fortelje deg alt om kva slags potensial som bur i denne guten. Etter å ha skåra 25 mål på 39 kampar for Red Bull Salzburg førre sesong vart han påskjønt med ein femårskontrakt for Dortmund.

Spissen er kjend for å vere svært målfarleg, hurtig og god med begge bein. Det blir knytt stor spenning til kva han kan få til i Qatar for eit trofésvolte tysk mannskap. Sesongen i Dortmund har nemleg vore ein liten nedtur, og Adeyemi har enno ikkje skåra i Bundesligaen. Kanskje det var vanskeleg å hoppe etter Wirkola.

Adeyemi er elles også nigeriansk statsborgar, men har valt å representere Tyskland. Fekk den første landslagsskåringa si i 6-0-sigeren mot Armenia i VM-kvaliken 9. mai 2021.

Lukte Sucic (20 år):

Nasjon: Kroatia

Klubb: Red Bull Salzburg

Fødd: 08. september 2002

Beste posisjon: Sentral midtbanespelar

Luka Sucic har kvalitetar som gjer han svært spennande for framtida. Foto: Matthias Schrader / AP

Den østerrikskfødte midtbanespelaren var lenge sterkt ønskt av Austerrike, men kjenner seg mest som ein kroat og valde dermed Kroatia som landslaget sitt. Det er det nok mange som er glade for i det landet i dag.

20-åringen er nemleg sett på som eit supertalent og debuterte i den austerrikske Bundesligaen og i Meisterligaen allereie som 18-åring for Red Bull Salzburg.

Sucic har Luka Modric som det store førebiletet sitt.

Jude Bellingham (19 år):

Nasjon: England

Klubb: Borussia Dortmund

Fødd: 29. juni 2003

Beste posisjon: Sentral midtbanespelar

Jude Bellingham og Erling Haaland fann fort tonen då nordmannen spelte for Dortmund. Foto: Ina Fassbender / Reuters

Han er framleis tenåring, men Bellingham er for lengst ei superstjerne. Den fysisk sterke, hurtige og tekniske midtbanespelaren vart henta til Dortmund frå Birmingham før 2020-sesongen og imponerte frå første spark for den gulkledde klubben.

Omtrent det som kunne krype og gå av storklubbar prøvde å få signaturen hans då han forlét Birmingham som 17-åring, og det seier litt at den engelske klubben valde å frede draktnummeret hans (22) då han drog.

Bellingham er allereie så god at han er venta å prege fotballverda i 15 år framover.

– Han er ikkje eit talent lenger, men det har vorte sånn at Jude Bellingham må så fram på sitt beste for at England skal oppnå det dei ønskjer. Han er framleis eit stort talent, men det er nesten merkeleg å setje han på ei slik liste, så god og etablert har han vorte. Men viss vi lagar ei slik liste ut frå alder, er Bellingham den første eg ville sett opp, seier NRK-ekspert Kristoffer Løkberg.

Gavi (18 år):

Nasjon: Spania

Klubb: Barcelona

Fødd: 05. august 2004

Beste posisjon: Sentral midtbanespelar

Gavi blir spådde ei stor framtid. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Barcelona-diamanten er ikkje eit ubeskrevet blad for fotballinteresserte, trass i sin unge alder. Midtbanespelaren har allereie rokke å slå ei rekkje rekordar i løpet av den korte karrieren sin, mellom anna er han den yngste målskåraren i historia for Spania (17 år og 304 dagar) og yngste debutant for Spania (17 år og 62 dagar). Det seier det meste om talentet hans.

18-åringen spelte for Betis i ung alder, men gjekk til Barcelona som 11-åring i 2015. I september 2020 signerte han profesjonell kontrakt med klubben og vart omgåande forfremja frå U16-laget til U19-laget., og i februar 2021 debuterte han for Barcelonas B-lag. I august 2021 spelte han sin første offisielle kamp for klubben. Alt har dermed gått veldig fort, men ungguten har gripe fast i moglegheita med begge hender.

– Altså, han er 18 år og er fast startar for Spania. Det er jo heilt latterleg, seier ein imponert Kristoffer Løkberg.

Pedri (19 år):

Nasjon: Spania

Klubb: Barcelona

Fødd: 25. november 2002

Beste posisjon: Sentral midtbanespelar

Pedri har for lengst slått gjennom for Spania. Foto: LLUIS GENE / AFP

Endå eit Barcelona-talent som har slått gjennom for Spania. Til liks med nemnde Gavi blir spådd Pedri ein enorm karriere og får truleg mykje speletid i VM. Av ekspertar har han vorte samanlikna med både Xavi og Iniesta, og særleg speleforståinga, roa med ball og fotballklokheten har vorte trekt fram som Pedris største x-faktorar.

19-åringen, som fyller 20 år 25. november, to dagar etter Spanias opningskamp i VM, er eigentleg eit Las Palmas-produkt og vart henta til Barcelona i juli 2020. Han spelte seg fort inn på laget og vart den nest yngste Barcelona-spelaren gjennom tidene som nådde 50 kampar, berre slått av Bojan Krkic.

Pedri tok så store steg på Camp Nou at storklubben allereie året etter overgangen frå Las Palmas påskjønte han med ein ny femårskontrakt med ein utkjøpsklausul på ein milliard euro. I EM 2021 vart han frå eksperthald utropet til å vere Spanias beste spelar i meisterskapen. No er det store forventningar til kva han kan utrette i Qatar.