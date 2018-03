Vant sammenlagt i junior-VM

Allan Dahl Johansson (19) kom på andreplass under nattens 5000 meter. Johansson gikk på tiden 6,26,90, noe som er ny rekord for ungutten. Jae-Won Chung fra Sør-Korea vant på tiden 6,20,75. Med to førsteplasser, en andre- og en tredjeplass vant Johansson verdensmesterskapet sammenlagt.