11 ting som kan irritere deg under fotball-VM

Merker du at det er kort vei fra gledestårer til raseriutbrudd for tiden?

Det er visst helt naturlig, har psykologer fortalt NRK nylig. Det er noe som kan kalles VM-irritasjon, og det kan ramme selv de mest harmoniske av oss.

Vi hjelper deg med å komme i forkjøpet av forargelsen, og har her listet opp 11 ting du kan irritere deg over under årets fotball-VM.

1. Kampfrie dager

Og nå da, hva gjør vi nå? Sluttspill med vinn eller forsvinn er krydderet i alle mesterskap, men med utslagskampene forsvinner også kampdagene. Etter to uker med tre til fire kamper hver eneste dag trenger færre lag nå mer hvile mellom slagene. Og vi andre må finne oss i å fylle tiden med å ta igjen alt det tapte; handling, rengjøring, rydding.

Tips: Blidgjør arbeidsgiveren med overtid, eller partneren med kjærestetid.

KJEDELIG: Disse engelske supporterne kjedet under England-Tunisia. Hva gjør de på dagene uten kamp da? Foto: Scott Heppell / Reuters

2. Filming

Om noen skulle lure på hvorfor dette punktet kommer så høyt opp på listen, kan vi la en situasjon fra kampen mellom Portugal og Marokko tale for seg.

Her får nemlig Portugals Pepe et klapp på skulderen, og det ender slett ikke godt.

Pepe går i bakken Du trenger javascript for å se video.

Ganske irriterende, ikke sant?

Filming har i alle fall, tradisjonen tro, vært et hett diskusjonstema gjennom gruppespillet i årets VM.

Det er spesielt Brasils Neymar som har fått mange til å irritere seg, etter at han tilbragte en del tid liggende og rullende på gresset omtrent slik:

Mange har latt seg opprøre av det de oppfatter som overdreven filming av Neymar. Foto: Patrik Stollarz / AFP

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det kan legges til at andre påpeker at Neymar også takles en del oftere og hardere enn de fleste andre.

Neymar blir forsøkt stanset i kampen mot Costa Rica. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

3. Drøying av tid

Å, alle disse målvaktene som bare MÅ spasere over og ta utsparket på høyre side, etter at ballen gikk ut på venstre side...

Eller alle disse angriperne som mener det viktigste du kan gjøre når klokka tikker mot 90 minutter, er å føre ballen ut mot corner-flagget og holde den der...

– Det er veldig irriterende, for det legges aldri til så mye tid som det drøyes, og da lønner det seg å drøye, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Det er vel vanskelig å være uenig i dét?

3. Bølgen

Det finnes sikkert mange bølge-entusiaster som ikke forstår hva vi mener nå. Men bølge-motstanden finnes der ute, og den er sterk.

– Bølgen. Den jævla bølgen. Mitt forhold til bølgen er som Odd Børretzens forhold til måker. Jeg hater bølgen, sier NRKs faste VM-studiogjest Aleksander Schau.

Fenomenet er egentlig et PR-stunt fra Coca-Cola og fikk sitt «gjennombrudd» i Mexico-VM 1986. Ikke alle lot seg begeistre da heller.

Brasil-fans tar bølgen under en kamp før VM. Foto: STRINGER/BRAZIL / Reuters

4. Hårfrisyrene

All statistikk viser at stil og substans faktisk kan kombineres, men likevel, hårfrisyrene er et debatt-tema hvert eneste fotball-VM.

I år er det Neymar som har gjort seg aller mest bemerket med sin VM-frisyre.

Media vet selvsagt at VM-frisyrer engasjerer, og et kjapt Google-søk viser at det finnes flere hundre artikler på nettet om at enkelte personer tenker på nudler når de ser Neymars frisyre, som denne artikkelen fra ESPN.

Dette er årets VMs mest omdiskuterte frisyre. Foto: JOE KLAMAR / AFP

La oss tillate oss et par tilbakeblikk. I 2014 stilte Cristiano Ronaldo med denne iøyenfallende frisyren.

I forrige VM hadde Ronaldo barbert inn et syvtall, som altså er draktnummeret han alltid bruker. Foto: STRINGER/BRAZIL / Reuters

Det er også vanskelig å glemme frisyren til «den originale Ronaldo», altså han fra Brasil, i 2002.

Den "gamle Ronaldo" var også glad i å eksperimentere med håret. Foto: AMY SANCETTA / AP

5. Leppeleserne

Det meste spillerne sier under eller etter kampens hete er ikke ment for deg eller meg, så det er til tider forståelig at stjernene irriterer leppeleserne med selvpålagt sensur. Da holder de en hånd foran munnen mens de prater.

TOPPHEMMELIG: Innbytter Antonio Rüdiger har en viktig melding til Mario Gomez etter Tysklands tidlige exit. Foto: Roman Kruchinin / AFP

Dette har etter hvert blitt et velkjent fenomen innen fotballen.

Men, det store, og egentlig ganske irriterende, spørsmålet er: Er virkelig ALT de prater om like viktig og hemmelig?

6. «Splitterne» fra England og Italia

«Three Lions» skaper engasjement uansett hvordan det går, og de trofaste følgerne fortviler over at prestasjoner og resultater ikke står i stil med forventningene. Mange mener også at det er noe irriterende at så mange nordmenn har en hang til å heie på England.

«Hvorfor lykkes ikke England?». Fordi andre har vært bedre.

«Når er det Englands tur?». Når andre ikke er bedre lenger.

England har et ungt, spennende lag på vei opp, noe som har gitt fornyet tro og håp for lagets tilhengere. Manchester Uniteds Marcus Rashford er en av disse unge spillerne. Foto: Attila Kisbenedek / AFP

Italia er ikke med i årets VM, så hvordan kan de fremdeles splitte fotballfolket? Jo, fordi alle de som synes det er godt at «kjedelige, kyniske» Italia er hjemme, vil bli lei av sytingen til de som savner «Gli Azzurri».

– Irriterende at vi går glipp av Buffons sjette VM, sier NRKs VM-programleder Andreas Hagen.

BLÅ GUL GLEDE, BLÅ SORG: Sverige hanglet seg videre, fire ganger verdensmester Italia må holde seg hjemme. Foto: Luca Bruno / AP

8. Nasjonalsangene

Spillere som ikke kan synge, spillere som ikke synger. Sanger hvor du føler du hører en annen (Tenk The Swiss Psalm og Vi ere en nasjon vi med, begge for øvrig laget i 1841... eller du vet kanskje ikke hva vi snakker om nå? Søk opp sangene!), sanger du bare ikke synes er fine, eller de du gjerne skulle hørt mer av.

– Det er også irriterende at vertsnasjonen Russland antakeligvis kommer til å ryke ut tidlig, og at vi dermed ikke får høre verdens fineste nasjonalsang så mange ganger, mener Hagen.

Det eneste de fleste er enige om, er at det var ingenting irriterende ved hvordan Italia-målvakt Gianluigi Buffon fremførte nasjonalsangen.

Det var bare nydelig.

Vi får dessverre aldri se dette igjen, for Buffon har lagt opp på landslaget. Italia er heller ikke i VM i år. Dette vakre klippet er fra forrige VM. Du trenger javascript for å se video. Vi får dessverre aldri se dette igjen, for Buffon har lagt opp på landslaget. Italia er heller ikke i VM i år. Dette vakre klippet er fra forrige VM.

9. Blindpassasjerene

Er det lov å kalle dem det, disse lagene som kanskje ikke bidrar til så mye annet enn geografisk spredning i mesterskapene?

Saudi-Arabia hadde i alle fall ikke spilt mange minuttene av åpningskampen før ropene etter Italia og Nederland, som ikke greide å kvalifisere seg til VM, ble høyere. Såpass hjelpeløse mente mange at laget fremsto da de tapte 5-0 mot vertsnasjonen Russland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

HVA GJØR DE HER?: Saudi Arabia var hjelpesløse i åpningskampen mot Russland. Foto: Matthias Schrader / AP

10. Bronsefinalen

Er det behov for bronsefinale? Dette er et spørsmål som ofte blir stilt.

Test deg selv, og bruk et par minutter på å se hvor mange bronsefinaler du husker. Kanskje 1994, siden det var Sverige og fordi Bulgaria så ut som de spilte i den bakrusen det senere viste seg at de hadde lagt opp til med å dra på fylla før kampen (noe som altså senere ble avslørt).

For spillerne selv blir dette ofte omtalt som tapernes kamp, i en miks av uformell tone, skuffelse og feriemodus.

11. NRK

Vi vet det. Vi irritererer dere. I alle fall av og til.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vi tipper dessuten at vi har ting på denne lista som overhodet ikke irriterer deg, eller vi har glemt noe annet som virkelig irriterer deg, og at begge deler kan oppleves irriterende.

Vi kommer likevel til å fortsette å prøve!