10 VM-øyeblikk vi sent glemmer

Finn-Hågen Kroghs sisterunde

Finn-Hågen Krogh skulle for første gang være ankermann på en VM-stafett. Og for en sisteetappe det ble. Finnmarkingen lot seg ikke skremme av den jagende «russiske bjørnen» Sergej Ustjugov, og ble omfavnet av lagkameratene da han gikk i mål til gull.

– En mer spennende stafett har verden knapt sett maken til. Landslagssjef Vidar Løfshus

JUBEL: Finn-Hågen Krog skrek av glede etter å ha gått først over målstreken på stafetten. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Da Sundby brakk staven

Hvor var du da Martin Johnsrud Sundby brakk staven på dagen 35 år etter Oddvar Brå?

Nordmannen lå godt an til å sikre VM-gullet på 30 kilometer med skibytte, men da staven røyk i siste motbakke før stadion, fikk Ustjugov akkurat det forspranget han trengte.

Sundby brakk staven i avgjørende bakke Du trenger javascript for å se video.

Bjørgens første gull etter Marius

14 måneder etter at Marius kom til verden ble Marit Bjørgen tidenes VM-løper da hun tok sitt 15. gull. I tillegg til gullet på 15 kilometer med skibytte, tok hun tre gull til i mesterskapet. Nå står hun med 18 VM-gull.

– Det er fantastisk å ha det norske folket i ryggen. Jeg får frysninger av det, sa en rørt VM-dronning til NRK.

Bjørgen tar VM-gull nummer 15 Du trenger javascript for å se video.

Iversens fall på lagsprinten

Emil Iversen og Norge ledet lagsprinten inn mot oppløpet, så skjedde en av VMs mest kontroversielle situasjoner:

Iversen byttet spor rett foran nesa på finske Iivo Niskanen. Finnen hadde høyere fart, og Iversen kjørte rett oppå skiene hans i sporbyttet. Begge gikk i bakken, og falt fra et mulig gull. Det tok i stedet Russland.

Her kan du se Iversens fall Du trenger javascript for å se video.

Emosjonell trener

Det ble nesten for mye glede av det gode for landslagstrener Tor-Arne Hetland da de norske gutta klarte det han selv ikke gjorde i 2001 – nemlig gå først over målstreken på stafetten. Hetland ble overmannet av tårene og klarte nesten ikke å snakke. Deretter måtte han ta seg en lang pause alene på stadion.

– En helt rå dag, oppsummerte han.

En veldig rørt landslagstrener Du trenger javascript for å se video.

Firedobbelt norsk på tremila

Norge tok seks av seks mulige VM-gull på kvinnesiden i Lahti. Det siste kom på tremila – der det faktisk ble firedobbelt norsk. Bjørgen, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga sikret at Lahti var rødt, hvitt og blått så langt øye kunne se.

Norsk storeslem på 3 mila Du trenger javascript for å se video.

Forfangs kjempehopp

Hopp-Norge var i ekstase etter at Johan Forfang knuste bakkerekorden i VM-bakken i Lahti med et svev på imponerende 138 meter. Det bidro i stor grad til at Norge tok sølv i lagkonkurransen – hoppernes eneste medalje i VM.

Forfang knuste bakkerekorden Du trenger javascript for å se video.

Da Moan ble historisk

Han var forbannet da han ble vraket til åpningsrennet, men så slo Magnus Moan tilbake og skrev historie da han tok medalje i sitt sjuende strake VM. Han dro hjem fra Lahti med sølv både fra lagkonkurransen og lagsprinten.

– At jeg er den eneste nordmannen som noen gang har tatt medalje i sju mesterskap, det gjør meg stolt.

SØLVGUTTER: Magnus Moan, Jørgen Graabak, Magnus Krog and Mikko Kokslien. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Lundbys tårer

Maren Lundby var vårt største medaljehåp i hoppbakken i Lahti, men klarte ikke å innfri da det gjaldt som mest. I normalbakken ledet hun etter 1. omgang, men sviktet i finalen og endte som nummer fire. Da rant det over for 22-åringen.

– Jeg hadde muligheten til å klare drømmen min, også klarer jeg det ikke. Da blir jeg litt lei meg, sa hoppstjernen med tårer i øynene.

Lundby skuffet etter fjerdeplassen Du trenger javascript for å se video.

Fallas tre gull

Gull nummer én: Falla rykket til VM-gull foran sin mor

Gull nummer to: Her parkerer Falla russeren og tar gull: – Helt rått!

Gull nummer tre: Knusende stafettseier for Norge

GULLGLIS: Maiken Caspersen Falla strålte etter å ha tatt mesterskapets første gull på sprinten. Heller ikke de amerikanske kvinnene er lett å glemme – Jessica Diggins tok sølv og Kikkan Randall bronse. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP