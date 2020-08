Ryggplaget Carlsen slo tilbake

Til tross for ryggplager klarte Magnus Carlsen å utligne til 3-3 mot Hikaru Nakamura i det sjette oppgjøret finalen av sin sjakktour. Han vant 3 mot 1.

Carlsen skadet seg etter en tur på stranden før kampen startet. Under det første partiet skiftet han stilling flere ganger på stolen, skar grimaser og hadde det tydeligvis ikke godt.

– Han har fått vondt i ryggen på stranden like før halv fire i dag. Jeg fikk tilbakemelding fra Henrik (Carlsens far og manager), og de rakk bare å ta et litt varmt bad i håp om at det kunne få ting til å løsne i den litt vonde ryggen, opplyste TV 2-reporter Fin Gnatt.

I morgen avgjøres det hele i det syvende og avgjørende partiet.