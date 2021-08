Kristoff vant igjen

Berge har testet positivt for covid

Sander Berge har testet positivt for koronaviruset etter at han, i likhet med resten av landslagstroppen, tok en hurtigtest ved ankomst til spillerhotellet. Det skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding.



Berge ble deretter isolert på et eget rom og tok en PCR-test. Denne var også positiv. 23-åringen er fullvaksinert og symptomfri, og skal i følge pressemeldingen føle seg helt frisk.



– Situasjonen er under kontroll. Vi var forberedt på at dette kunne skje på grunn av smittesituasjonen i Europa. Det er selvsagt kjedelig for landslaget og ikke minst for Sander selv, sier landslagets lege, Ola Sand.