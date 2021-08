– Gregersen nærmer seg Bordeaux

Molde og Bordeaux er enige om en overgang for midtstopper Stian Gregersen, bekrefter MFKs direktør Ole Erik Stavrum til VG.

– Det gjenstår noen små detaljer, men det er ting som bør ordne seg i løpet av dagen, sier Stavrum til avisen. Totalrammen på overgangen skal være rundt 20 millioner kroner.

Franske L'Equipe melder også at Bordeaux er interessert i Molde-spilleren. Den franske avisen hevder at han er klar for klubben.